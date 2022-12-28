Повторив досягнення Реброва: найкращим футболістом УПЛ 2022 року став форвард збірної України
У середу, 28 грудня, популярний портал zbirna.com оприлюднив підсумки референдуму щодо визначення найкращого футболіста української прем'єр-ліги 2022 року за підсумками опитування гравців та головних тренерів команд елітного дивізіону.
Як і в 2021 році, визнання колег з футбольного цеху удостоєний 25-річний нападник «Дніпра-1» та збірної України Артем Довбик, у сім'ї котрого у 2022-му народилася донька. Форвард, який забив у 14 поєдинках за національну команду шість м'ячів, повторив досягнення Сергія Реброва, Сергія Назаренка та Марлоса, котрі ставали найкращими футболістами УПЛ щонайменше двічі поспіль.
У ході голосування футболіст, який народився в Черкасах, набрав 393 очки, випередивши лідера «Шахтаря» Михайла Мудрика (375 балів), котрий забив шедевральний гол у поєдинку Ліги чемпіонів проти «Селтика», і свого одноклубника Олександра Піхальонка (175).
Зазначимо, що за підсумками року, в якому форвард вразив ворота Шотландії (3:1) і двічі забив Вірменії (5:0), Артем Довбик з 11 м'ячами (плюс дві гольові передачі) очолює бомбардирські перегони чемпіонату України. За даними порталу transfermarkt, за рік трансферна вартість Довбика зросла вдвічі (з 5 млн євро до 10 млн).
До речі, за 28 років існування референдуму (до 2016-го опитування проводила газета «Команда») найкращими визнавали 20 футболістів з п'яти клубів:
1995-й — Юрій Калитвинцев («Динамо»);
1996-й, 1998-й, 1999-й — Сергій Ребров («Динамо»);
1997-й — Андрій Шевченко («Динамо»);
2000-й — Андрій Воробей («Шахтар»);
2001-й, 2003-й — Валентин Белькевич («Динамо»);
2002-й — Анатолій Тимощук («Шахтар»);
2004-й — Олександр Рикун («Дніпро»);
2005-й — Олег Гусєв («Динамо»);
2006-й, 2007-й — Сергій Назаренко («Дніпро»);
2008-й — Жажа («Металіст»);
2009-й — Артем Мілевський («Динамо»);
2010-й — Андрій П'ятов («Шахтар»);
2011-й, 2014-й — Андрій Ярмоленко («Динамо»);
2012-й — Генріх Мхітарян («Шахтар»);
2013-й — Євген Коноплянка («Дніпро»);
2015-й — Алекс Тейшейра («Шахтар»);
2016-й, 2017-й, 2018-й — Марлос («Шахтар»);
2019-й — Тайсон («Шахтар»);
2020-й — Віктор Циганков («Динамо»).
2021-й, 2022-й — Артем Довбик («Дніпро-1»)
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Довбик приніс «Дніпру-1» перемогу в принциповому матчі з «Шахтарем».
Фото zbirna.com, uaf.ua124
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