Повторив досягнення Реброва: найкращим футболістом УПЛ 2022 року став форвард збірної України

У середу, 28 грудня, популярний портал zbirna.com оприлюднив підсумки референдуму щодо визначення найкращого футболіста української прем'єр-ліги 2022 року за підсумками опитування гравців та головних тренерів команд елітного дивізіону.

Як і в 2021 році, визнання колег з футбольного цеху удостоєний 25-річний нападник «Дніпра-1» та збірної України Артем Довбик, у сім'ї котрого у 2022-му народилася донька. Форвард, який забив у 14 поєдинках за національну команду шість м'ячів, повторив досягнення Сергія Реброва, Сергія Назаренка та Марлоса, котрі ставали найкращими футболістами УПЛ щонайменше двічі поспіль.

У ході голосування футболіст, який народився в Черкасах, набрав 393 очки, випередивши лідера «Шахтаря» Михайла Мудрика (375 балів), котрий забив шедевральний гол у поєдинку Ліги чемпіонів проти «Селтика», і свого одноклубника Олександра Піхальонка (175).

Зазначимо, що за підсумками року, в якому форвард вразив ворота Шотландії (3:1) і двічі забив Вірменії (5:0), Артем Довбик з 11 м'ячами (плюс дві гольові передачі) очолює бомбардирські перегони чемпіонату України. За даними порталу transfermarkt, за рік трансферна вартість Довбика зросла вдвічі (з 5 млн євро до 10 млн).

До речі, за 28 років існування референдуму (до 2016-го опитування проводила газета «Команда») найкращими визнавали 20 футболістів з п'яти клубів:

1995-й — Юрій Калитвинцев («Динамо»);

1996-й, 1998-й, 1999-й — Сергій Ребров («Динамо»);

1997-й — Андрій Шевченко («Динамо»);

2000-й — Андрій Воробей («Шахтар»);

2001-й, 2003-й — Валентин Белькевич («Динамо»);

2002-й — Анатолій Тимощук («Шахтар»);

2004-й — Олександр Рикун («Дніпро»);

2005-й — Олег Гусєв («Динамо»);

2006-й, 2007-й — Сергій Назаренко («Дніпро»);

2008-й — Жажа («Металіст»);

2009-й — Артем Мілевський («Динамо»);

2010-й — Андрій П'ятов («Шахтар»);

2011-й, 2014-й — Андрій Ярмоленко («Динамо»);

2012-й — Генріх Мхітарян («Шахтар»);

2013-й — Євген Коноплянка («Дніпро»);

2015-й — Алекс Тейшейра («Шахтар»);

2016-й, 2017-й, 2018-й — Марлос («Шахтар»);

2019-й — Тайсон («Шахтар»);

2020-й — Віктор Циганков («Динамо»).

2021-й, 2022-й — Артем Довбик («Дніпро-1»)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Довбик приніс «Дніпру-1» перемогу в принциповому матчі з «Шахтарем».

Фото zbirna.com, uaf.ua

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