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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2013
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 47×32 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Часто з теплотою згадую відкритий басейн на київському стадіоні «Динамо». Багато років взимку та влітку ми з колегами ходили туди отримувати справжнє задоволення від занять плаванням. Особливо класним це було під час тріскучих київських морозів. А вони в ту давню пору були справді тріскучими, часто опускаючись набагато нижче за 20-градусну позначку.
Зараз важко навіть уявити той блаженний стан душі і тіла, коли після чергового такого тренування на свіжому повітрі ми дружно вирушали пити чай у кафе-кондитерську біля столичного ресторану «Столичний». Прекрасні спогади, знайомі багатьом з тих, хто любить плавання. Адже це захоплення невипадково вважається найкориснішим видом фізичної активності. Воно благотворно впливає на поставу людини, знімаючи м'язову напругу, служить профілактикою гіпертонії, зміцнює кістки та суглоби і навіть, як стверджують фахівці, збільшує обсяг пам'яті.
А ще плавання продовжує та покращує життя. І не лише кількість прожитих років, а й якість перебування людини на землі. Одним з найяскравіших тому підтверджень є приклад всесвітньо відомої японки Мейко Нагаокі. Вона почала займатися плаванням у 82-річному віці. Головною метою жінки тоді було зменшення болю у колінах та зміцнення суглобів, а не спорт. Займатися плаванням віковій пацієнтці якраз порадили лікарі. Коли ж Мейко виповнилося 100 років, вона примудрилася встановити світовий рекорд, ставши першою у світі жінкою, яка в такому віці здолала дистанцію 1500 метрів вільним стилем.
До цього Нагаока вже встигла встановити кілька «вікових» рекордів. Але пропливти 1500 метрів за 1 годину та 15 хвилин, та ще й на спині!.. Та обставина, що на змаганнях, що відбулися у квітні 2015 року, вона була єдиною представницею своєї вікової категорії (старше 100 років), ніяк не применшує її досягнення.
«Твоє життя нічого не варте, — казав прекрасний американський актор Морган Фрімен, — поки ти сам не кинеш собі виклик. Для мене — це плавання. Плавання у відкритому океані. Життя чи смерть…» Той, хто вміє плавати, вибирає життя.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 3 м/с Пд
Тиск: 754 мм