У Чернівцях пенсіонер тримав бордель, де клієнтів обслуговували діти: шокуючі подробиці та фото

Якщо на Вінничині поліцейські затримали 55-річного чоловіка, який більше 10 років вчиняв розпусні дії відносно малолітніх дівчаток, то на Буковині тривалі терміни отримали двоє пенсіонерів, один з яких влаштував у своєму домі бордель з неповнолітніми.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, двох мешканців Чернівців, які посягали на статеву свободу та недоторканість дітей, засуджено до 15 та 12 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що 77-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, виготовляв порнографічну продукцію, у тому числі за їхньої участі. Він створив у своєму помешканні місце розпусти та пропонував своїм знайомим сексуальні послуги жінок та дівчат.

У ході досудового розслідування виявлено 54 Гб файлів із зображеннями та відео порнографічного змісту, у тому числі з ознаками дитячої порнографії.

Фото прокуратури

В прокуратурі зазначили, що чоловік запрошував до себе додому малолітніх та неповнолітніх дівчаток, як правило доньок жінок, які надавали йому сексуальні послуги. Він фотографував дітей оголеними, а також за певну грошову винагороду вступав з ними в статеві відносини, фіксуючи це на відео.

Фото прокуратури

Дівчатка його добре знали, неодноразово бували у нього вдома разом зі своїми матерями. Крім того, одна з потерпілих була його похресницею. Скориставшись їхньою довірою та необізнаністю, засуджений почав залучати дітей до надання інтимних послуг за винагороду іншим чоловікам.

Серед постійних відвідувачів був 68-річний завідувач відділення одного з чернівецьких коледжів. Спочатку діти сприймали усе, що з ними відбувається, як гру, а як дорослішали, розцінювали це як джерело доходу.

Фото прокуратури

«Фактично потерпілими від протиправних дій засуджених було троє дівчат, проте лише дві проявили сміливість та подали слідчому заяви про визнання їх потерпілими у провадженні. У судовому засіданні чоловіки вину визнали частково, проте прокурор надав достатньо доказів про їхню причетність до інкримінованих їм кримінальних правопорушень», — йдеться у повідомленні.

Суд присяжних Шевченківського районного суду Чернівців визнав 77-річного чоловіка винним у вчиненні 58 епізодів кримінальних правопорушень, а його 68-річного спільника — у 29 епізодах.

Ексклюзивний матеріал «Він сказав, що покарає мене від імені Бога. Мені було страшно»: «пастора» зі Львова засудили за 147 епізодів розбещення дівчаток" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу генпрокурора

1234

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram