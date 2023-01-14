Як приготувати ліниві вареники з сиром на свято Василя: швидкий і простий рецепт із Західної України (відео)

14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік, Обрізання Господнє та День пам'яті Василя Великого (народне свято Василя). В цей день прийнято ходити в гості до хрещених батьків та близьких друзів, а господині, як правило, накривають пишний стіл із багатьма стравами.

Одна з них — ліниві (чи ледачі) вареники з сиром та картоплею.

Для їх приготування потрібно взяти 800 грамів вареної картоплі, 400 грамів сиру, додати 2 яйця, 250 грамів борошна (ще 50 грамів буде потрібно для розкочування тіста) та одну чайну ложку солі.

Для засмажки беремо одну цибулину, 50 грамів вершкового масла і 20 грамів олії.

Також вареники можна зробити фігурними — у вигляді завитків.

Нагадаємо, відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував одразу три рецепти святкової куті.

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