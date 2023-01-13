«Ідеальна щедра кутя» від Ектора Хіменеса-Браво: три «перевірені» рецепти

Як і на Різдво, на Старий Новий рік господині готують кутю. Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував трьома перевіреними рецептами цієї справи, а на додачу розповів й про четвертий рецепт — кокосової куті.

«Найкраща кутя, як відомо, — та, що приготовлена власноруч з любов'ю. Водночас кутя, як і борщ, у кожного кухаря та господині виходить по різному, а рецепти передаються з покоління у покоління», — пише він у соцмережах та публікує свої рецепти куті на Щедрий вечір.

Нагадаємо, Старий Новий рік відзначається з 13 на 14 січня. Вечір напередодні називають Щедрим, тому й святковий стіл має бути ситним та смачним. Про те, які страви мають бути на столі, читайте на нашому сайті.

Фото з Вікіпедії

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