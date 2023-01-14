Багаторазові чемпіони своїх країн та зустріч із «Динамо»: «Шахтар» назвав суперників на зборі в Туреччині

Донецький «Шахтар», який розпочав тренувальний збір у Туреччині, оголосив список контрольних матчів у рамках підготовки до другої частини сезону.

На узбережжі Середземного моря «гірники» проведуть майже місяць, з 10 січня до 9 лютого, і за цей час підопічні Ігора Йовічевіча проведуть шість спарингів. Серед суперників — багаторазові чемпіони Болгарії («Лудогорець»), Словенії («Марібор»), Боснії та Герцеговини («Сараєво») та Грузії («Динамо» Тбілісі).

Наводимо повний список матчів із датами та часом початку (плюс одна година порівняно з київським).

20 січня, 16.30. «Шахтар» — «Аустрія» (Відень, Австрія)

27 січня, 16.30. «Шахтар» — «Копер» (Словенія)

31 січня, 16.30. «Шахтар» — «Лудогорець» (Разград, Болгарія)

1 лютого, 16.30. «Шахтар» — «Марибор» (Словенія)

8 лютого, 10.00. «Шахтар» — «Сараєво» (Боснія і Герцеговина)

8 лютого, 16.30. «Шахтар» — «Динамо» (Тбілісі, Грузія)

Зазначимо, що перший офіційний матч у 2023 році «Шахтар» проведе 16 лютого, коли в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє у Варшаві проти французького «Ренна».

Ще один представник України в єврокубках, «Дніпро-1» (у 1/16 фіналу Ліги конференцій підопічні Олександра Кучера зустрінуться з кіпрським АЕКом), зіграє у рамках підготовки до другої частини сезону сім контрольних матчів у турецькому Белеку. Суперниками дніпрян стануть «Динамо» Тбілісі (15 січня), узбецький «Пахтакор» (16 січня), польський «Ракув» (20 січня), словенський «Копер» (21 січня), чорногорська «Сутьєска» (29 січня), словенська «Мура» (2 лютого) та латвійська «Ауда» (7 лютого).

Тим часом також стали відомі перші суперники київського «Динамо», що припинило виступи в єврокубках у цьому сезоні, по контрольних матчах на зборі в Туреччині, який розпочнеться для «біло-синіх» 20 січня. Підопічні Мірчі Луческу зіграють із австрійським «Рапідом» (24 січня), словенським «Марибором» (28 січня) та ще одним клубом з Австрії «Аустрією» Лустенау (31 січня). Список спарингів киян на лютий стане відомим пізніше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращим футболістом УПЛ 2022 став форвард збірної України Артем Довбик.

Фото ФК «Шахтар»

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