15 січня 2023

Під час подорожі Японією мені розповідали про зовсім дивовижні місця, в яких варто було б побувати, щоб зайвий раз переконатися у неймовірній любові мешканців країни Сонця, що сходить, до своєї природи. Варто згадати хоча б незвичайне «село лисиць» на острові Хонсю, де всі охочі можуть зблизька помилуватися цими рудими хижаками. Або, наприклад, ще одне місце, яке називається «Острів кроликів», де мешкає безліч практично ручних тварин, які радісно зустрічають кожного туриста.

Загалом острів офіційно називається Окуносіма. Знаходиться він у Внутрішньому Японському морі, у префектурі Хіросіма, неподалік міста Такехара, в якому проживає лише 27 тисяч осіб. Дістатися «Острова кроликів», як неофіційно називають Окуносимому, можна на невеликому поромі.

Спочатку на острові жило кілька рибальських сімей. Але за часів японо-китайської війни на острові та навколо нього звели кілька стратегічних фортів. У 1925 році японці почали розробляти хімічну зброю, і саме на цьому острові було збудовано завод з її виробництва. Кажуть, що процес був настільки засекречений, що слово Окуносима невдовзі навіть зникло з географічних карт.

У другій половині ХХ століття все дуже змінилося. А гучну туристичну славу острів набув завдяки групі школярів. У 1971 році, приїхавши туди на екскурсію, юні натуралісти випустили на острові, який був на той час майже неживим, 8 кроликів. Усім відома здатність цих тварин швидко розмножуватись. Ось чому незабаром пухнастих вуханів можна було вже зустріти в будь-якому куточку острова. Хоча кролики острова Окуносіма і живуть практично в дикій природі, вони абсолютно не бояться людей.

На острові створена сучасна туристична інфраструктура, а влада суворо контролює, щоб сюди, не дай Боже, не потрапили кішки чи собаки. У невеликому готелі можна придбати спеціальне частування для кроликів, які після знайомства зі щедрими туристами довго ще супроводжують їх доглянутими стежками.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.