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Події

Російський командир вдало підірвав гранату у своїй військовій частині: є вбиті, поранені та зниклі безвісти

16:17 15 січня 2023
Граната

В росії, яка веде війну проти України, в Бєлгородській області командир взводу підірвав гранату на території військової частини. В результаті, троє військових загинули.

Ще 16 людей постраждали, 8 зникли безвісти. Площа пожежі становила 450 кв.м. Пабліки на росії стверджують, що вибух прогримів у будівлі сільського будинку культури, почалася пожежа, через що здетонували боєприпаси, які перебували у кімнаті зберігання зброї.

Вибух влаштував військовослужбовець із Свердловської області. За попередньою інформацією, всі постраждалі та загиблі — мобілізовані. За попередніми даними, військовослужбовець взяв до рук гранату РГД-5, щоб здобути авторитет перед підлеглими.

Як писали «ФАКТИ», раніше на окупованій частині Луганщини повісився мобілізований, якого зґвалтували «кадирівці».

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