«Це брехня»: таролог про скандальну заяву Арестовича щодо ракети у Дніпрі

Таролог та відома волонтерка з Миколаєва Анастасія за допомогою карт розібрала скандальне твердження Олексія Арестовича, що вже звільнився з посади радника ОП, про ракету у Дніпрі, яка забрала життя щонайменше 40 осіб, серед яких діти. Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці на ютуб-каналі «Таро знання».

«Його заява про ППО — це брехня. Карти чітко показують про застосування сили, причому заздалегідь сплановане та відпрацьоване, що призвело до трагедії в певному місці, — вважає таролог. - Це було сказано спеціально, в нього був вибір — оприлюднювати це чи ні. Й карти кажуть, що робилось це для якогось шансу, якоїсь мети».

Анастасія вважає, що такою метою могли стати власні амбіції.

«Людина просто хотіла привернути до себе увагу, якої не було та не вистачало, аби просувати певні особисті наративи. Він вважає, що це було зроблено на благо. Що з цим робити, вирішувати кожному. Але маєте розуміти, що невинних людей вбила російська ракета».

Як повідомляли «ФАКТИ», Арестович виправдався за свою скандальну заяву про ракету у Дніпрі, сказавши, що він «просто втомився».

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