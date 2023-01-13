18 січня 2023

У Південній Кореї мені довелося побувати кілька разів. І ці поїздки запам'яталися величезною кількістю унікальних місць, одні з яких пощастило відвідати, а інші — побачити лише здалеку, оскільки переміщалися ми цією дивовижною країною, пересідаючи з одного вертольота на інший. На жаль, до острова Чеджудо, що знаходиться — через Корейську протоку — за сто кілометрів від континентальної Кореї, побувати так і не довелося. І дуже шкода.

Саме на острові Чеджудо, що має вулканічне походження, знаходиться найвища гора Південної Кореї вулкан Халласан (1950 м). Оточена безліччю дрібних вулканів, вона розташовується в центрі острова і видна з будь-якої точки. Розповідають, що у кратері вулкана у сезон дощів утворюються озера, діаметр яких сягає 2 кілометрів. Завдяки унікальній природі після вулканічних вивержень острів був оголошений об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Серед дивовижних природних пам'яток острова називають і найдовшу у світі лавову печеру Манчагуль (13 422 м), а також мальовничі водоспади, що кидаються прямо в океан. Унікальні та інші вулкани острова. Наприклад, вулкан Ільчульбон чудовий своїм 600-метровим кратером, який опоясує гігантська «корона» з 99 каменів у формі зубів дракона.

Флора на острові надзвичайно різноманітна. Там росте близько 1700 видів рослин різного типу — від субтропічних до морозостійких. Найбільш відомі ліси мускатних горіхів, чагарники диких орхідей та мандаринові сади. Питання, звичайно, спірне, але корейці вважають, що смачніше мандаринів, ніж із острова Чеджудо, ніде у світі більше не знайти. Мовляв, тому, що вулканічний ґрунт ідеальний для їх вирощування.

У давнину острів був практично ізольований. На ньому до 662 року існувала давня держава Тхамна, тому місцева культура помітно відрізняється від культури континентальної Кореї. Місцевий діалект мало зрозумілий іншим корейцям, тут немає традиційних корейських страв, таких як, наприклад, рис. А ще на острові панує матріархат. Найяскравіші приклади такої структури — хене, чи «жінки моря». Саме вони є главами сімейств та основними годувальницями. Зазвичай ці жінки заробляють на життя, пірнаючи на велику глибину і збираючи там різних молюсків та морських їжаків. Раніше техніка пірнання та затримки дихання під водою передавалася з покоління в покоління від матері до дочки, але зараз професія хене вважається досить рідкісною.

Серед мешканців Південної Кореї острів Чеджудо відомий як ідеальне місце для медового місяця. Прагнуть сюди молодята завдяки старовинній легенді. Вона говорить, що колись брати-напівбоги, що припливли на острів, провели шлюбні ночі в місцевих лавових печерах, потім жили зі своїми обраницями довго і щасливо. Ось чому багато молодих пар прагнуть потрапити на острів, сподіваючись, що і їхній шлюб буде щасливим. Кажуть, ніхто ще не розчарувався.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.