40.01 / 40.66 42.27 / 43.17
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Неймовірно ніжна яблучна шарлотка з корицею: смакота та краса

22:01 14 січня 2023
шарлотка

Взимку, коли за вікном мороз та сніг, варто спекти яблучну шарлотку. Ваш дім наповниться ароматом яблук та кориці, й рідні поспішатимуть зібратися за столом, щоб посмакувати випічкою.

Кондитерка з Полтавщини Ольга Сулим поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом надзвичайно ніжної шарлотки.

— Рецептів шарлотки існує чимало, особливість цього у тому, що вона виходить дуже ніжною за рахунок сметани чи йогурту у тісті, — говорить Ольга Сулим. — Спробуйте приготувати — не пожалкуєте!

Шарлотка з яблуками та корицею

4 яйця

150 г цукру

150 г борошна

70 г сметани або густого йогурта без наповнювача

4 яблука

1 ч. л. розпушувача

На високій швидкості збити яйця з цукром до пишної, майже білої піни.

Додати просіяне борошно з розпушувачем і обережно, повільно вимішати (або на мінімальній швидкості міксера, або лопаткою). Потім додати сметану чи йогурт і акуратно перемішати до однорідності.

Форму вистелити пергаментом або змастити маслом.

У форму викласти половину тіста, почищені та нарізані кубиками яблука, а зверху — тісто, що залишилось.

За бажанням можна посипати сумішшю цукру й кориці.

Випікати при температурі 170−180 градусів протягом 40−50 хвилин.

Після випікання витягти з форми й прикрасити на свій смак. Можна подавати шарлотку гарячою із кулькою морозива — дуже смакує.

А кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала спекти смачний крекер до Старого Нового року.

Читайте також: Готується швидко, зберігається довго: легкий рецепт домашнього печива з варенням від Лізи Глинської

Фото з альбому Ольги Сулим

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

квіти

Обов’язково внесіть це під кімнатні квіти у січні, і навіть самий чахлий кущ оживе, позеленіє й набереться сил (відео)

Гривні

Переселенцям масово відмовляють у виплатах на проживання: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

Шикарна пара

Точно розсталася з Костею? Віра Брежнєва опублікувала в соцмережі пронизливий пост

Настя Каменських

Настя Каменських нарешті розкрила правду про життя з Потапом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту