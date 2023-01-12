Неймовірно ніжна яблучна шарлотка з корицею: смакота та краса

Взимку, коли за вікном мороз та сніг, варто спекти яблучну шарлотку. Ваш дім наповниться ароматом яблук та кориці, й рідні поспішатимуть зібратися за столом, щоб посмакувати випічкою.

Кондитерка з Полтавщини Ольга Сулим поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом надзвичайно ніжної шарлотки.

— Рецептів шарлотки існує чимало, особливість цього у тому, що вона виходить дуже ніжною за рахунок сметани чи йогурту у тісті, — говорить Ольга Сулим. — Спробуйте приготувати — не пожалкуєте!

Шарлотка з яблуками та корицею 4 яйця 150 г цукру 150 г борошна 70 г сметани або густого йогурта без наповнювача 4 яблука 1 ч. л. розпушувача На високій швидкості збити яйця з цукром до пишної, майже білої піни. Додати просіяне борошно з розпушувачем і обережно, повільно вимішати (або на мінімальній швидкості міксера, або лопаткою). Потім додати сметану чи йогурт і акуратно перемішати до однорідності. Форму вистелити пергаментом або змастити маслом. У форму викласти половину тіста, почищені та нарізані кубиками яблука, а зверху — тісто, що залишилось. За бажанням можна посипати сумішшю цукру й кориці. Випікати при температурі 170−180 градусів протягом 40−50 хвилин. Після випікання витягти з форми й прикрасити на свій смак. Можна подавати шарлотку гарячою із кулькою морозива — дуже смакує.

А кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала спекти смачний крекер до Старого Нового року.

Фото з альбому Ольги Сулим

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