Неймовірно ніжна яблучна шарлотка з корицею: смакота та краса
Взимку, коли за вікном мороз та сніг, варто спекти яблучну шарлотку. Ваш дім наповниться ароматом яблук та кориці, й рідні поспішатимуть зібратися за столом, щоб посмакувати випічкою.
Кондитерка з Полтавщини Ольга Сулим поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом надзвичайно ніжної шарлотки.
— Рецептів шарлотки існує чимало, особливість цього у тому, що вона виходить дуже ніжною за рахунок сметани чи йогурту у тісті, — говорить Ольга Сулим. — Спробуйте приготувати — не пожалкуєте!
Шарлотка з яблуками та корицею
4 яйця
150 г цукру
150 г борошна
70 г сметани або густого йогурта без наповнювача
4 яблука
1 ч. л. розпушувача
На високій швидкості збити яйця з цукром до пишної, майже білої піни.
Додати просіяне борошно з розпушувачем і обережно, повільно вимішати (або на мінімальній швидкості міксера, або лопаткою). Потім додати сметану чи йогурт і акуратно перемішати до однорідності.
Форму вистелити пергаментом або змастити маслом.
У форму викласти половину тіста, почищені та нарізані кубиками яблука, а зверху — тісто, що залишилось.
За бажанням можна посипати сумішшю цукру й кориці.
Випікати при температурі 170−180 градусів протягом 40−50 хвилин.
Після випікання витягти з форми й прикрасити на свій смак. Можна подавати шарлотку гарячою із кулькою морозива — дуже смакує.
А кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала спекти смачний крекер до Старого Нового року.
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Фото з альбому Ольги Сулим61
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