Делікатесний буряковий салат: рецепт від польського шеф-кухаря Радослава Ратай

польський шеф-кухар Радослав Ратай. Зверніть увагу на ефектну подачу цієї страви у виконанні кулінара. Подавши так салат близьким та друзям, ви неодмінно побачите в їхніх очах захоплення та почуєте слова подяки. Сезонні овочі — це не лише смачно, а й корисно. Один із них — буряк. Він ідеальний для приготування салатів . Рецептом салату з буряка з фетою та свіжим огірком із «ФАКТАМИ» поділився. Зверніть увагу на ефектну подачу цієї страви у виконанні кулінара. Подавши так салат близьким та друзям, ви неодмінно побачите в їхніх очах захоплення та почуєте слова подяки.

— Кухня — моя пристрасть, — каже шеф-кухар одного із польських ресторанів Радослав Ратай. — Сьогодні я пропоную вам приготувати салат з буряка, огірка та фети, доповнивши його яблучним желе.

Буряковий салат із фетою Буряк 200 г

Свіжий огірок 50 г

Фета 70 г

Яблучний сік 100 мл

Агар 1 г (або желатин 2 г)

Оливкова олія 10 мл

Сіль, сік лимона або лайма, перець, кінза (на смак)

Відварити буряк. Після остигання наріжте ножем або на слайсері тонкими скибочками, розкладіть внахлест. Приправте на смак медом, сіллю, перцем і соком лайма. Заверніть у рулет.

Свіжий огірок наріжте соломкою чи кубиками, додайте цибулю, оливкову олію, сіль. Помістіть огірок на тарілку, зверху покладіть рулет із буряка. Прикрасьте яблучним желе та свіжою кінзою.

Яблучне желе готується так: закип'ятити 100 мл яблучного соку, додати щіпку кориці, 1 г агару. Охолодити та перемішати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування буряків по-корейськи та кисло-солодкої капусти з буряком та морквою.

Фото з альбому Радослава Ратай

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