Делікатесний буряковий салат: рецепт від польського шеф-кухаря Радослава Ратай
— Кухня — моя пристрасть, — каже шеф-кухар одного із польських ресторанів Радослав Ратай. — Сьогодні я пропоную вам приготувати салат з буряка, огірка та фети, доповнивши його яблучним желе.
Буряковий салат із фетою
- Буряк 200 г
- Свіжий огірок 50 г
- Фета 70 г
- Яблучний сік 100 мл
- Агар 1 г (або желатин 2 г)
- Оливкова олія 10 мл
- Сіль, сік лимона або лайма, перець, кінза (на смак)
Відварити буряк. Після остигання наріжте ножем або на слайсері тонкими скибочками, розкладіть внахлест. Приправте на смак медом, сіллю, перцем і соком лайма. Заверніть у рулет.
Свіжий огірок наріжте соломкою чи кубиками, додайте цибулю, оливкову олію, сіль. Помістіть огірок на тарілку, зверху покладіть рулет із буряка. Прикрасьте яблучним желе та свіжою кінзою.
Яблучне желе готується так: закип'ятити 100 мл яблучного соку, додати щіпку кориці, 1 г агару. Охолодити та перемішати.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування буряків по-корейськи та кисло-солодкої капусти з буряком та морквою.
Фото з альбому Радослава Ратай16
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