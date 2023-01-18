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Делікатесний буряковий салат: рецепт від польського шеф-кухаря Радослава Ратай

22:33 18 січня 2023
буряковий салат
Сезонні овочі — це не лише смачно, а й корисно. Один із них — буряк. Він ідеальний для приготування салатів. Рецептом салату з буряка з фетою та свіжим огірком із «ФАКТАМИ» поділився польський шеф-кухар Радослав Ратай. Зверніть увагу на ефектну подачу цієї страви у виконанні кулінара. Подавши так салат близьким та друзям, ви неодмінно побачите в їхніх очах захоплення та почуєте слова подяки.

— Кухня — моя пристрасть, — каже шеф-кухар одного із польських ресторанів Радослав Ратай. — Сьогодні я пропоную вам приготувати салат з буряка, огірка та фети, доповнивши його яблучним желе.

Буряковий салат із фетою

  • Буряк 200 г
  • Свіжий огірок 50 г
  • Фета 70 г
  • Яблучний сік 100 мл
  • Агар 1 г (або желатин 2 г)
  • Оливкова олія 10 мл
  • Сіль, сік лимона або лайма, перець, кінза (на смак)

Відварити буряк. Після остигання наріжте ножем або на слайсері тонкими скибочками, розкладіть внахлест. Приправте на смак медом, сіллю, перцем і соком лайма. Заверніть у рулет.

Свіжий огірок наріжте соломкою чи кубиками, додайте цибулю, оливкову олію, сіль. Помістіть огірок на тарілку, зверху покладіть рулет із буряка. Прикрасьте яблучним желе та свіжою кінзою.

Яблучне желе готується так: закип'ятити 100 мл яблучного соку, додати щіпку кориці, 1 г агару. Охолодити та перемішати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування буряків по-корейськи та кисло-солодкої капусти з буряком та морквою.

Фото з альбому Радослава Ратай

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