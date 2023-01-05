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Салат з буряком і фетою без майонезу: смачно та корисно для фігури

16:30 7 січня 2023
салат

Червоний буряк з кубиками солоної фети ідеально підходить і для свята, і для вечері у будній день, вважає фудблогерка Юлія Джигалюк, що раніше пропонувала приготувати овочевий салат з сухариками.

Інгредієнти:

  • буряк запечений
  • сир фета
  • авокадо
  • волоські горіхи
  • рукола (або салат мікс)
  • чорнослив за бажанням

Приготування:

На дно тарілки викладаємо руколу або салат мікс, далі промаринований, попередньо запечений буряк. На буряк викладаємо фету, авокадо і чорнослив, посипаємо підсушеними горішками. Зверху оливкова олія і маринад, який залишився з буряка.

Маринад для буряка: на 0.5 кг буряка, 1.5 ст.л. цукру, 2−3 ложки оцту або лимонного соку, 0.5 ч.л. солі, 0.5 ч.л. перцю, 50 г олії. Буряк нарізаємо кубиками або такої форми, яка подобається.

Нагадаємо рецепт заварних тістечок з солоною начинкою від пані Юлії.

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