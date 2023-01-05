Салат з буряком і фетою без майонезу: смачно та корисно для фігури
Червоний буряк з кубиками солоної фети ідеально підходить і для свята, і для вечері у будній день, вважає фудблогерка Юлія Джигалюк, що раніше пропонувала приготувати овочевий салат з сухариками.
Інгредієнти:
- буряк запечений
- сир фета
- авокадо
- волоські горіхи
- рукола (або салат мікс)
- чорнослив за бажанням
Приготування:
На дно тарілки викладаємо руколу або салат мікс, далі промаринований, попередньо запечений буряк. На буряк викладаємо фету, авокадо і чорнослив, посипаємо підсушеними горішками. Зверху оливкова олія і маринад, який залишився з буряка.
Маринад для буряка: на 0.5 кг буряка, 1.5 ст.л. цукру, 2−3 ложки оцту або лимонного соку, 0.5 ч.л. солі, 0.5 ч.л. перцю, 50 г олії. Буряк нарізаємо кубиками або такої форми, яка подобається.
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