Салат з шароном і хамоном: спробуйте — не пошкодуєте

Шарон — різновид хурми. Не всі знають, що його можна сміливо додавати до салатів. Але коли спробуєте це зробити, напевно ви полюбите такі страви назавжди.

Рецептом салату з шароном та хамоном із «ФАКТАМИ» поділилася співачка Анна Конда, сценічне ім'я якої вигадав легендарний український поет Юрій Рибчинський, а продюсером її є відомий композитор Геннадій Татарченко.

- Салат з шароном і хамоном — один із моїх улюблених, а готується він досить просто, — каже Анна Конда. — Ось його рецепт.

Анна Конда: «Салат з шароном і хамоном – один із моїх улюблених»

Салат з шароном та хамоном

Мікс салатного листя

Шарон

Помідори

Хамон

Сік лимона та оливкова олія для заправки

Нарізаємо шарон та помідори, викладаємо на вже готовий мікс салатного листя, а зверху — хамон. Заправляємо оливковою олією та соком лимона. Всі інгредієнти беремо в тій кількості, яка відповідає вашим смаковим уподобанням. Хтось додасть більше зелені, хтось хамона.

Смачного!

Нагадаємо, що пані Анна раніше пропонувала приготувати оладки з тунцем без борошна. Особливо вони добрі для тих, хто піклується про фігуру.

Фото з альбому Анни Конди

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