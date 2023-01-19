39.88 / 40.53 42.39 / 43.36
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат з шароном і хамоном: спробуйте — не пошкодуєте

18:30 20 січня 2023
салат

Шарон — різновид хурми. Не всі знають, що його можна сміливо додавати до салатів. Але коли спробуєте це зробити, напевно ви полюбите такі страви назавжди.

Рецептом салату з шароном та хамоном із «ФАКТАМИ» поділилася співачка Анна Конда, сценічне ім'я якої вигадав легендарний український поет Юрій Рибчинський, а продюсером її є відомий композитор Геннадій Татарченко.

- Салат з шароном і хамоном — один із моїх улюблених, а готується він досить просто, — каже Анна Конда. — Ось його рецепт.

Анна Конда: «Салат з шароном і хамоном – один із моїх улюблених»

Салат з шароном та хамоном

  • Мікс салатного листя
  • Шарон
  • Помідори
  • Хамон
  • Сік лимона та оливкова олія для заправки

Нарізаємо шарон та помідори, викладаємо на вже готовий мікс салатного листя, а зверху — хамон. Заправляємо оливковою олією та соком лимона. Всі інгредієнти беремо в тій кількості, яка відповідає вашим смаковим уподобанням. Хтось додасть більше зелені, хтось хамона.

Смачного!

Нагадаємо, що пані Анна раніше пропонувала приготувати оладки з тунцем без борошна. Особливо вони добрі для тих, хто піклується про фігуру.

Фото з альбому Анни Конди

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Пригожин

Не віддавали трупи «вагнерівців»: пригожин виявив українських «шпигунів-диверсантів» у луганському моргу

зодіак

Скоро купатимуться в грошах: названо 4 знаки за Східним гороскопом, на яких чекає нечуване багатство

пенсіонер

Пенсіонерам припиняють виплату на картку: як цього уникнути

Гороскоп

Близнюки розкриють свій потенціал, а Риби — завершать важливі справи: гороскоп від Анжели Перл на 20 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту