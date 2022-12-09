39.43 / 40.11 40.92 / 41.85
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Покладіть це в молоко, і піде самий завзятий кашель — особливо у дітей (відео)

16:15 9 грудня 2022
шавлія

Шавлія — це багаторічна трава, що росте на території Європи, нашої країни та сусідніх держав. Рослина дуже популярна у фітотерапії, її лікувальні властивості відомі давно.

Вона використовується при хворобах органів дихання — кашлі, ангіні, ларингіті, тонзиліті, фарингіті, бронхіті та пневмонії.

Блогерка Олена Матвєєва, відома своїми рекомендаціями щодо дознавства, розповіла, як приготувати напій з шавлією, який допоможе позбавитися навіть самого затяжного кашлю.

Рецепт також підходить як для дорослих, так і для дітей.

Суміш потрібно випити за пів години перед сном. А вранці кашлю як і не бувало.

Для лікарського напою у склянці молока (250 мл) розчинити 1 столову ложку шавлії. Молоко проварити 5 хвилин, помішуючи. У гарячу суміш додати одну столову ложку вершкового масла. Коли суміш охолола, її потрібно процідити й додати до неї куркуму та мед.

Для дорослих куркуми потрібна 1 столова ложка, для дітей — 1 чайна ложка. Меду (і дітям, і дорослим) — 1 чайна ложка.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати настій з липи, який допоможе при головних болях.

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алекс Топольський

На проєкті народилися справжні почуття: Холостяк зізнався, чи знайшов кохання

діти

Були без верхнього одягу та взуття: подробиці загибелі двох хлопчиків у кар'єрі на Дніпропетровщині

свічка

Будуть страшні перебої зі світлом та інтернетом: коли всім працюючим дистанційно людям доведеться подумати про переїзд

Дитяче свято

Святий Миколай приходитиме до дітей 6 грудня: коли Україна перейде на новий календар свят

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту