«Розселяють по бабках»: біля кордону з Україною збільшилась кількість офіцерів-рашистів
Жителі Гомельського району білорусі, який межує з Чернігівською областю, помічають, що російських військових побільшало в районі аеродрому Зябрівка, звідки обстрілювали територію України. Так, окупантів розселяють по місцевих бабках, у яких є місця, і в порожніх будинках у самій Зябрівці та прилеглих селах: Прибитки, Селище, Будилка та інших. Про це повідомляє телеграм-канал «Флагшток».
Місцеві жителі розповіли виданню, що спостерігали військових в офіцерських званнях:
«Солдатів не було, тільки офіцери. Належність до певних військ не можна уточнити, військові були без нашивок. Однак ці військові зі збройних сил рф. Вони розселені, щоб не жити в польових умовах на аеродромі».
За інформацією телеграм-каналу, житло російським вбивцям допомагала шукати сільрада.
«Приходять до будинків пішки. У них немає жодних розпізнавальних знаків, тому незрозуміло, чи це офіцери-„чмобіки“, чи ракетники-ППОшники», — додають місцеві.
Нагадаємо, у білорусі створюють приватну військову компанію, бійців якої можуть використовувати у диверсійно-розвідувальних групах у війні проти України.
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