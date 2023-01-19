Нагадують смак дитинства: оладки, які вийдуть неймовірними навіть у лінивої господині

Багатьом господиням не вдаються оладки, які чи не для кожного є символами дитинства. Проте фудблогерка Вікторія Ісаєнко, яка радила приготувати лінивий снікерс без випікання, має перевірений рецепт, скориставшись яким, ви точно будете у захваті. У склад не входять дріжджі, а оладки матимете пухкенькі, повітряні і ніжні всередині.

Інгредієнти: 0,5 л кефіру,

1 яйце,

1−1,5 ст.л. цукру,

1/3 ч.л. солі,

0,5 ч.л. соди,

350 г борошна.

Приготування:



Кефір виливаємо в миску, додаємо яйце, цукор, сіль. Все ретельно перемішуємо вінчиком. Потім висипаємо просіяне борошно і соду (соду треба додавати саме з борошном, не раніше). Вимішуємо тісто. Воно досить густе, але розмішуйте відразу добре, бо більше розмішувати не можна. Залиште на 20−30 хв.

Смажити на розігрітій̆ олії̈, зачерпуючи тісто ложкою біля самої стінки миски. Так само акуратно тісто викладаєте в сковороду: не рвете його, не струшуєте (допомагаєте другою ложкою). Готувати до зарум’янення з двох боків. Їсти можна з чим завгодно: варенням, медом, паштетом…

Нагадаємо рецепт смарагдового салату від Вікторії Ісаєнко.

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