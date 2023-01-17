20 січня 2023

Минулого, мирного часу, коли наші діти були ще маленькими, ми, буваючи з ними в різних країнах, обов'язково намагалися відвідувати відомі парки розваг. І в Іспанії, і в Австрії, і в Сінгапурі, і в Австралії, і у Великій Британії, і на Канарських островах, і на Криті. Я вже не кажу про паризький Діснейленд, здатний викликати захоплення не тільки у маленьких відвідувачів, а й у дорослих, чимало цікавого, що встигли побачити на своєму віку. Але оскільки з домашніми вихованцями ми в такі подорожі не вирушали жодного разу, то й подробиці відпочинкової індустрії для них нам були абсолютно невідомі. Хоча, виявляється, існує цілий світ розваг, спеціально придуманих для собак та котів.

У різних країнах чи не щороку створюються незвичайні заклади, які пропонують сервіс вищого класу для тварин. Багато хто напевно чув про готелі для кішок або собак, де господарі можуть залишити своїх чотирилапих друзів на деякий час і де їх доглядатимуть професіонали. В Іспанії кілька років тому з'явився справжній курорт для собак — з басейнами, водними гірками, фонтанами та масою інших атракціонів.

Аквапарк для собак відкрився неподалік Барселони, в містечку Ла-Рока-дель-Вальєс. Цей незвичайний курорт називається Canino Can Jane. Його творець Федеріко Кано відкрив перший у світі аквапарк для собак, де тварини можуть купатися та розважатися у воді, на гірках, плавати надувних матрацах, грати з м'ячами та іншими кумедними предметами.

Федеріко пояснив ідею створення такого курорту тим, що на публічних пляжах та в басейнах заборонено перебування з собаками, а оскільки тварини так само погано переносять спеку, як і люди, багато власників собак змушені постійно шукати інших місць для купання вихованців. На водному курорті під Барселоною для собак збудовано величезний басейн, глибина якого становить близько півметра. У ньому комфортно почуваються вихованці будь-яких порід. Творець незвичайного курорту згадує, що найбільшою перешкодою у його будівництві було санітарне питання, але йому все ж таки вдалося створити систему фільтрації води, якій хутро тварин анітрохи не заважає.

Собакам тут пропонують такий різноманітний набір послуг, що йому могли б позаздрити найдосвідченіші любителі відпочинку. Щоправда, слід зазначити, вартість послуг досить висока — від 15 до 45 євро за кілька годин.

Ну, а для тих, хто приїжджає на цей курорт не на один день, тут відкритий спеціальний готель, де можна залишити вихованця в номерах різної комфортності. Що вам сказати, багато жити не заборониш …

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.