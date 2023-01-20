Померла зірка радянського кіно Майя Менглет

У четвер, 19 січня, у Мельбурні (Австралія) померла радянська актриса театру та кіно Майя Менглет. Їй було 87 років. Майя була донькою відомого режисера та актора Георгія Менглета та Валентини Корольової.

Вже перша роль кіно зробила Менглет зіркою, про яку із захопленням говорив весь Радянський Союз. Майя зіграла головну жіночу роль у культовому фільмі «Справа була в Пенькові». Її партнером був В'ячеслав Тихонов. Картина вийшла наприкінці 1957 року.

Через кілька місяців у кінотеатрах з'явився фільм «Матрос з «Комети». І знову на молоду актрису чекав оглушливий успіх. 1959 року Менглет закріпила за собою статус кінозірки завдяки картині «Виправленому вірити».

Проте потім акторка грала переважно на театральній сцені. Він був однією із зірок Театру ім. Станіславського, у якому прослужили 43 роки.

Майя Менглет двічі була одружена. Її перший шлюб зі Станіславом Кореневим був недовгим. Подружжя швидко розлучилося. А ось зі своїм другим чоловіком, актором Леонідом Сатановським, Майя прожила понад 60 років — до самої його смерті в травні 2015 року.

У них народилося двоє синів. Вони ще за радянських часів поїхали до Австралії. Наприкінці 90-х Менглет та Сатановський перебралися до дітей.

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