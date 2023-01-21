«Думав, що мені знесло пів обличчя»: Дмитро Лінартович розповів про бої та поранення, яке отримав в Соледарі

На відео, яке опублікував проєкт «Український Свідок», Дмитро Лінартович — український актор театру та кіно. Він знімався у фільмах «Толока», «Обмін» та «ТойХтоПройшовКрізьВогонь». Український глядач також може впізнати його за озвучкою фільмів «Пірати карибського моря», «Я легенда» та «Капітан Америка».

До 1 січня 2023 року чоловік воював під Бахмутом, а потім його направили в Соледар. 10 січня під час доставлення боєкомплекту своїм побратимам він отримав осколкові поранення та контузію. Дмитро в деталях розповів, як це було — контузія прилетіла через отвір в БТРі. «Я думав, що мені знесло пів обличчя, — каже чоловік. — Наче ядро врізалось в скроню».

Дмитро Лінартович захищав Київ, потім воював під Херсоном, був у Бахмуті та Соледарі

Також Дмитро розповів про поточну ситуацію в Соледарі. «В місті дуже складна ситуація, ординця дуже багато, він оточує. Але наші воїни мужньо боронять нашу землю — і навіть контрнаступають».

Повномасштабне вторгнення актор зустрів в ТрО, захищаючи Київ. Після зачистки столиці пішов служити в ДШВ, попередньо пройшовши відповідні курси. Отримавши статус десантника, потрапив на херсонський напрямок. Після херсонського — на донецький, у Бахмут.

«Найтяжче — це коли відбуваються безперервні обстріли, — зізнається Дмитро. — Але ресурси у ворога зменшуються. А ще є холод, він пригальмовує всі процеси. Не тільки для нас, а й для ординця».

Дмитро не виключає, що продовжить військову кар'єру. "Мені подобається шлях воїна", - каже він

Актор наголосив на важливості мотивації під час бойових дій: «Дістати магазин, під’єднати, зняти запобіжник та зробити постріл — це не є проблема. Головне — це внутрішній мотив. У московита мотиву немає, він слабкий та приречений. А наші воїни ловлять цей кураж, натхнення сіроманця та козака».

Дмитро пише військові пісні, які викладає на своєму ютуб-каналі. «Я займаюсь пісенною оповідкою і буду робити це, допоки не ляжу в труну кістьми», — каже він. Також Лінартович викладає в університеті Шевченка на кафедрі теле- та кіномистецтва. В майбутньому планує займатись не тільки музичною та освітянською діяльністю, а й, можливо, військовою журналістикою — ба навіть продовжить військову кар’єру. «Я марив цим змалечку, мені подобається шлях воїна», — розповідає Дмитро.

Після поранення чоловік не бачить на одне око. Наразі він перебуває в госпіталі на реабілітації.

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