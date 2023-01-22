Гречана каша «Пташине молоко»: донька просто в захваті, тепер готую гречку тільки так (відео)

Фудблогерка Наталя Калніна, чиї прості рецепти смачних страв подобаються читачам, запропонувала по-новому приготувати гречку.

Кулінарка варила гречану крупу у мультиварці, додаючи вершковий сир та цибулю. Страва вийшла з вершковим смаком, що навіть дочка Наталі почала любити таку кашу.

Продукти:

гречка — 250 г

цибуля — 300 г

вода — 650мл

вершковий сир — 150г

масло вершкове — 30 г

рослинна олія

сіль

Готується така каша у мультиварці.

Приготування:

Цибулю обсмажити та прибрати з чаші мультиварки.

Промити 250 г гречаної крупи, помістити в мультиварку та залити водою.

Посолити, встановити режим «Каша» й варити 30 хвилин.

За 10 хвилин до закінчення програми додати обсмажену цибулю, сир і вершкове масло, перемішати та продовжувати варити.

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