Гречана каша «Пташине молоко»: донька просто в захваті, тепер готую гречку тільки так (відео)
Фудблогерка Наталя Калніна, чиї прості рецепти смачних страв подобаються читачам, запропонувала по-новому приготувати гречку.
Кулінарка варила гречану крупу у мультиварці, додаючи вершковий сир та цибулю. Страва вийшла з вершковим смаком, що навіть дочка Наталі почала любити таку кашу.
Продукти:
гречка — 250 г
цибуля — 300 г
вода — 650мл
вершковий сир — 150г
масло вершкове — 30 г
рослинна олія
сіль
Готується така каша у мультиварці.
Приготування:
Цибулю обсмажити та прибрати з чаші мультиварки.
Промити 250 г гречаної крупи, помістити в мультиварку та залити водою.
Посолити, встановити режим «Каша» й варити 30 хвилин.
За 10 хвилин до закінчення програми додати обсмажену цибулю, сир і вершкове масло, перемішати та продовжувати варити.
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