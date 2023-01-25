Історичний центр Одеси визнано пам’яткою ЮНЕСКО попри протидію делегації росії

Історичний центр міста Одеса, яке періодично зазнає юстрілів, включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Історичний центр міста-порту Одеса» включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою", — написав він.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила у Twitter: таке рішення ЮНЕСКО означає, що Одеса буде під захистом організації.

«Дипломатична перемога! Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щойно включив культурно-історичну пам’ятку „Історичний центр міста-порту Одеса“ до Списку всесвітньої спадщини під загрозою. Це означає, що місто українське місто Одеса перебуватиме під захистом ЮНЕСКО», — написала Джапарова.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО висловила вдячність голові Комітету всесвітньої спадщини Її Високості Принцесі Хайфу Аль Могрін за рішучу позицію та відсіч спробам росії зірвати розгляд українського досьє під час сесії Комітету.

«Внесення культурно-історичної пам’ятки „Історичний центр міста-порту Одеси“ до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою дозволить захистити культурну спадщину Одеси і зберегти її від російських загарбників, які неодноразово спрямовували свої ракетні удари на місто», — зазначається у заяві.

За даними BBC, за включення центра Одеси до списку проголосували шість членов комітету ЮНЕСКО, один — був проти, ще 14 утримались.

Зазначимо, що 24 січня під час сесії ЮНЕСКО представники рф намагалися внести поправку щодо виключення цього питання з порядку денного, проте її було відхилено.

Як писали «ФАКТИ», влітку елемент «Культура приготування українського борщу» був внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який вимагає негайної охорони.

Фото: https://twitter.com/EmineDzheppar/status/1 618 257 741 856 002 048

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