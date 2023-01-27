«Російську агресію можна й треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країну-агрессорку росію, яка напередодні завдала черговий масовий ракетний удар, потрібно зупиняти і на полі бою, і придушуючи санкціями.

«Ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами і вчора, і від початку нашого дипломатичного марафону. Це зло, цю російську агресію можна й треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти росії, тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною — треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії рф проти України й для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, за рахунок російських активів», — зазначив він у відеозверненні та додав, що до країн, які погодилися надати ЗСУ танки, приєдналася ще одна — Канада.



Президент подякував українським захисникам, які збили більшість ракет та дронів, окремо згадавши воїнів 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, а також висловив співчуття тим, хто втратив рідних під час цього терористичного акту рф.



Володимир Зеленський розповів про засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого йшлося про необхідність забезпечення поразки наземних сил ворога.

«Бахмут, Вугледар і загалом битва за Донбас. Я дякую всім нашим підрозділам, які проявляють потрібну Україні стійкість, виснажують окупанта, знищують його. Що більше росія втратить у цій битві за Донбас, то меншим буде її загальний потенціал. Детально на Ставці обговорили й те, до чого варто готуватися найближчими місяцями. Знаємо, що планують окупанти. Протидіємо. Це стосується й постачання озброєнь і снарядів, і загального зміцнення наших сил оборони», — підкреслив він.

Окремо Зеленський зупинився на питанні виїзду посадовців та депутатів за кордон. Він нагадав про відповідне рішення РНБО, яке забороняє закордонні поїздки можновладцям на відпочинок та в «інших недержавних цілях».

Нагадаємо, що напередодні спалахнув скандал через «слугу народа» Миколу Тищенко, який наразі знаходиться у Таїланді, і якого хочуть виключити з фракції.

Фото ОП

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