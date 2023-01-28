39.93 / 40.58 42.82 / 43.65
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Росія заблокувала сайти ЦРУ та ФБР

13:29 28 січня 2023
ФБР

Військова прокуратура ракетних військ стратегічного призначення росії, що намагалася заблокувати сайт ООН, відкликала цю свою вимогу. Щоправда, триває боротьба «ракетних» прокурорів з іншими інтернет-ресурсами, які вони хочуть заблокувати через Ленінський районний суд Владимира (в тому числі — Telegram), повідомляє телеграм-канал «Довод».

Тимчасом з 26 січня на росії заблоковані сайти ЦРУ, ФБР та «Програми Держдепартаменту США з нагороджень за правосуддя». Причина — Роскомнагляд вважає, що вони «дестабілізують суспільну та політичну ситуацію рф» та «дискредитують збройні сили рф», повідомляє Роскомсвобода. Разом з ними під репресії Роскомнагляду потрапили інтернет-ресурси швейцарської національної телерадіокомпанії SRG SSR та smena-pola-i-gay-sex-eto-kruto.rashka.net (насправді там не про секс, то антипутінське видання). Приписи про блокування останнього ресурсу реалізуються вже кілька років, а він все продовжує тролити кремлівський режим.

Як повідомляли «ФАКТИ», інтернет-цензура діє не тільки на росії. Так, у Туркменістані заборонили… ICQ. А от компанія Марка Цукерберга пообіцяла, що Facebook та Instagram перестануть блокувати українців за згадки про полк «Азов».

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрологія

Щасливчики лютого: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким останній місяць зими принесе успіх

винищувач

Точно не Німеччина: стало відомо, хто допоможе із винищувачами Україні в лютому

бритва

Бритва знову буде як новенька: як можна легко наточити леза за допомогою фольги (відео)

Лорак

Ані Лорак «нанесла удар» по росіянах: розповіла правду про війну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту