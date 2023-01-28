Росія заблокувала сайти ЦРУ та ФБР

Військова прокуратура ракетних військ стратегічного призначення росії, що намагалася заблокувати сайт ООН, відкликала цю свою вимогу. Щоправда, триває боротьба «ракетних» прокурорів з іншими інтернет-ресурсами, які вони хочуть заблокувати через Ленінський районний суд Владимира (в тому числі — Telegram), повідомляє телеграм-канал «Довод».

Тимчасом з 26 січня на росії заблоковані сайти ЦРУ, ФБР та «Програми Держдепартаменту США з нагороджень за правосуддя». Причина — Роскомнагляд вважає, що вони «дестабілізують суспільну та політичну ситуацію рф» та «дискредитують збройні сили рф», повідомляє Роскомсвобода. Разом з ними під репресії Роскомнагляду потрапили інтернет-ресурси швейцарської національної телерадіокомпанії SRG SSR та smena-pola-i-gay-sex-eto-kruto.rashka.net (насправді там не про секс, то антипутінське видання). Приписи про блокування останнього ресурсу реалізуються вже кілька років, а він все продовжує тролити кремлівський режим.

Як повідомляли «ФАКТИ», інтернет-цензура діє не тільки на росії. Так, у Туркменістані заборонили… ICQ. А от компанія Марка Цукерберга пообіцяла, що Facebook та Instagram перестануть блокувати українців за згадки про полк «Азов».

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