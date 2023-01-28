«Динамо» не забило пенальті та програло чемпіону Словенії «Марибору»: відеоогляд матчу

У суботу, 28 січня, київське «Динамо», що програло з розгромним рахунком австрійському «Рапіду» (0:4), провело другий товариський матч на зборі в Туреччині. Суперником «біло-синіх» став 16-разовий чемпіон Словенії «Марибор», який посідає цього сезону четверте місце.

Команда Мірчі Луческу, що розлучилася взимку з Віктором Циганковим, який перейшов до іспанської «Жирони», Владиславом Кулаче (оренда в азербайджанську «Зірю») і, схоже, з Томашем Кендзьорою (оренда в грецький ПАОК), програла супернику — 0:2 (Антолін, 49, Брніч, 79; на 51-й хвилині Ванат не реалізував пенальті, а на 76-й — вилучений Лонвейк).

«Динамо» (перший тайм): Нещерет, Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Яцик, Царенко, Волошин, Діалло, Бесєдін.

«Динамо» (другий тайм): Нещерет (Моргун, 71), Кравченко, Бурда, Попов (Сирота, 71), Вівчаренко, Андрієвський, Лонвейк (Беніто, 76), Гармаш, Караваєв, Леднєв, Ванат.

Відеоогляд матчу «Динамо» — «Марибор» — 0:2

Нагадаємо, що динамівці, до тренерського штабу яких увійшов Олександр Шовковський, проведуть у Туреччині ще кілька контрольних поєдинків: 31 січня кияни зіграють з австрійською «Аустрією Люстенау», 3 лютого — проти болгарського «Лудогорця» та 6-го — проти «Шкендії» з Північної Македонії, Також у планах команди Мірчі Луческу значаться спаринги з узбецьким «Пахтакором» (з головним тренером Максимом Шацьких) та латвійськими клубами «Рига» та «Лієпая».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» та збірної України став спортивним директором російського клубу-вигнанця.

Фото ФК «Марібор»

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