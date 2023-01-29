Овнам потрібно «випустити пару», Близнюки отримають прибуток, а на Риб чекає кар'єрний зліт: гороскоп на 29 січня 2023 року

Астрологи, що склали раніше гороскоп на поточний тиждень, вважають 29 січня днем, коли людину можуть переслідувати різні неприємності. Вони радять сьогодні дотримуватись максимальної обережності, наприклад, не варто вірити на слово нікому — навіть близьким людям.

Щоб уникнути травм, небажано займатися екстремальними видами спорту, а щоб уникнути фінансових втрат, краще не робити покупок — особливо серйозних.

День 29 січня сприятливий для будь-яких починань — для них у цей час складуться вдалі умови. З другорядними справами можна не поспішати. Сьогодні можна також складати плани на майбутнє, оскільки у людей відкриється стратегічне мислення.

Овен

Ви зараз відчуваєте неймовірну втому, але позитивний вплив космосу допоможе вам упоратися з усіма складнощами. Сьогодні маєте наполегливо працювати, причому не лише за себе, а й за того хлопця. Крім того, може бути потрібна ваша допомога друзям або родичам. Такий напружений ритм життя вам не до душі: не дивно, що емоції зашкалюють і ви готові вибухнути з будь-якого приводу. Щоб уникнути конфліктів, вчіться випускати пару, пише slovofraza.com.

Телець

У цей період на вас чекають успіх і позитивні зміни. Цього дня доля подарує безліч шансів виявити себе, розкрити таланти, розвинути творчий потенціал. Це чудовий час для кар'єрного зростання, публічних виступів, спілкування, знайомств. Багато представників цього знака в тій чи іншій мірі мають акторські здібності, і зараз ви зможете їх реалізувати. Хтось, завдяки чарівності та артистизму, заведе корисні зв'язки, завоює симпатію потрібних людей, а хтось знайде роботу на телебаченні тощо.

Близнюки

Вдалий час для більшості представників цього знака. Особливо у фінансовому плані: ви отримаєте довгоочікуваний прибуток або вам підвищать оклад. Декому зроблять цінні подарунки, хтось отримає спадок чи виграє у лотерею. Однак період не зовсім безхмарний: ви не відчуваєте себе вільною людиною, і це вас обтяжує. Можливо, причина у тотальній зайнятості, зобов'язаннях, які виявилися надто обтяжливими. Але не можна піддаватися спокусі махнути на все рукою. Зберіться з силами — і впораєтеся.

Рак

Протягом цього періоду ви будете у чудовій формі. Зараз ви владнаєте проблеми, які довгий час заважали вам спокійно жити, поринете в роботу (і зумієте досягти відмінних результатів), а також допоможете близьким, яким ви зараз так потрібні! Втім, ви і самі можете розраховувати на підтримку колег, друзів та знайомих і, що не менш приємно, на щасливий збіг обставин: зірки на вашому боці, так що у вас є всі шанси на успіх. Деякі представники знаку знайдуть чудову роботу, інші зустрінуть свою долю, хтось придбає нерухомість.

Лев

Наразі сприятливий час для подорожей, активного відпочинку, романтичних знайомств, самореалізації, пошуку нової роботи. Завдяки вдалому розташуванню зірок ви зможете здійснити практично будь-які мрії — головне, проявляти наполегливість і не дозволяти собі лінуватися. Що стосується фінансів, період нейтральний: на швидкий прибуток та збільшення доходів розраховувати не доводиться, тож гроші краще поберегти.

Діва

Ви в цей період дуже вразливі. Ви більше звичайного зациклені на своїх проблемах, але замість того, щоб шукати рішення, волієте ховатися від реальності у світі ілюзій. Але втеча від дійсності — не вихід. Доля надасть вам шанс вийти з кризи, набути душевної рівноваги, вирішити фінансове питання — головне, не прогаяти успіх! А для цього більше спілкуйтеся, позбавтеся хибної скромності, не соромтеся демонструвати свої таланти — і все у вас вийде!

Терези

Цей день буде наповнений цікавим спілкуванням, поїздками, діловими та романтичними зустрічами. Ви опинитеся в центрі подій. Завдяки креативним ідеям, ентузіазму та оптимізму ви привернете до себе увагу і керівництва, і ділових партнерів, і шанувальників (або шанувальниць). Зараз у вас чудові шанси здобути популярність, зробити кар'єру, розширити бізнес, вирішити фінансові питання.

Скорпіон

Цей період принесе багато хорошого. Ви зараз енергійні і мрієте кардинально змінити життя на краще. Чудово! Але спочатку слід звільнитися від баласту — стереотипів, які заважають бути щасливими, відносин, що не дозволяють розвиватися, внутрішніх комплексів та претензій до світу. Як тільки ви будете готові, позитивні зміни самі постукають у ваші двері. Самотні представники знаку можуть зустріти своє кохання, люди сімейні зуміють гармонізувати стосунки. І це чудово, тільки не варто забувати про роботу.

Стрілець

Зараз ви енергійні, активні, емоційні, часом навіть занадто. Вам складно контролювати свої почуття, стежити за висловлюваннями — звідси конфлікти з колегами та близькими. Намагайтеся спрямувати енергію в мирне русло: зосередьтеся на складному проекті, займайтеся спортом. Крім того, зараз можливі несподівані зустрічі із давніми знайомими, родичами, поїздки забутими місцями. Деякі представники знака з головою поринуть у бурхливий роман.

Козеріг

Зараз ви у відмінному настрої, сповнені сил, ентузіазму та рішучості підкорити світ. Ви мрієте розкрити свої таланти, просунуті ідеї, які довго виношували. І у вас все вийде! До речі, сьогодні можливі зустрічі з давніми діловими партнерами, які можуть зробити вам дуже привабливу пропозицію. Погоджуйтесь: це шанс реалізувати ваш потенціал. А ще в цей період на вас чекають захоплюючі поїздки, знайомства, які можуть круто змінити ваше життя (це стосується і професійної сфери, і романтичних відносин).

Водолій

Для багатьох представників цього знака це період духовної трансформації, переоцінки цінностей, серйозної роботи з себе. Крім того, ймовірні вигідні пропозиції: ви зможете збільшити дохід, а також знайти справу до душі. У деяких представників знака з'являться багаті та впливові покровителі, які за необхідності зроблять протекцію або допоможуть матеріально.

Риби

Цього дня у вас буде чимало можливостей виявити свої організаторські здібності, довести всім, що ви не лише творча, а й відповідальна людина, здатна займатися справді серйозними справами. Багато представників цього знаку досягнуть успіхів у кар'єрі, завоюють повагу начальства та колег, знайдуть нових союзників, які допоможуть їм наблизитися до мети. До речі, зараз на першому місці мають бути не особисті, а громадські інтереси, тоді зможете розраховувати на підтримку Вищих сил.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, яким останній місяць зими принесе успіх.

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