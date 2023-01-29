Українка стала однією з жертв кривавого теракту в Єрусалимі

В Ізраїлі ховають жертв найкривавішого теракту, що стався за багато останніх років — 27 січня біля синагоги «Атерет Авраам» в Єрусалимі загинуло семеро людей, ще кілька були поранені.

В українському посольстві повідомляли, що серед жертв є громадянка України. Як пише newsru.co.il, було вбито 59-річну Ірину Корольову, яка працювала в Єрусалимі доглядальницею (праворуч на фото).

П'ятеро людей загинули на місці, ще двоє померли у лікарнях.

Терорист, 21-річний Хайрі Алкам із передмістя Єрусалима, спробував втекти, проте під час гонитви та перестрілки був вбитий. Пізніше правоохоронці заявили, що він діяв сам і не належав до жодного з екстремістських угруповань.

Нагадаємо, що кілька днів тому було здійснено теракти в Німеччині, де чоловік влаштував різанину у потязі, та Іспанії, де невідомий увірвався з мачете до церкви.

Фото із сайту https://www.newsru.co.i

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