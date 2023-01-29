У Верховній Раді, де раніше ухвалили закон щодо відпустки війсковим під час воєнного стану, профильний комітет рекомендував парламентарям проголосувати ще за один законопроект, який стосується захисників.

Як повідомляють в Комітеті з питань соціальної політики та захисту ветеранів, йдеться про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток.

Документом, зокрема, пропонується:

передбачити можливість надати демобілізованим військовослужбовцям відпочинок тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення за рахунок Держаного бюджету України;

збільшити з 15 до 30 календарних днів на рік строк надання відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин;

передбачити, що тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в спортивних змаганнях визначаються трудовим та/або колективним договором.

«Важливим в умовах воєнного стану також є положення законопроекту щодо можливості відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо така людина залучена до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, виробництва товарів оборонного призначення або до виконує мобілізаційне завдання», — додали у комітеті.

Нагадаємо, що зараз військові можуть взяти відпустку із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж дві доби в один бік.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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