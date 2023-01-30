Дуже часто господині хочуть побалувати своїх рідних чимось смачненьким і нетрадиційним, саме до таких страв належать фаршировані фініки. На вигляд звичайні ароматні плоди в поєднанні з кількома простими інгредієнтами перетворюються на чудову страву, яку можна подати як закуску або доповнення до солодкого столу, ділиться кулінарка Світлана Юрченко, яка нещодавно радила рецепт приготування адигейської солі.

Інгредієнти: 20 шт. королівських фініків

100 -150 г сиру горгонзола (або будь-якого з блакитною пліснявою)

20−25 шт. половинок ядер волоського горіха

Приготування:

Фініки помити, просушити паперовим рушником, розрізати до середини, вийняти кісточку. Сир ріжемо кусочками та фаршируємо фініки разом з волоськими горіхами.

Нагадаємо рецепт кексу з сухофруктами та горіхами від пані Світлани.

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