Поєднання смаків — просто бомба: фініки, фаршировані сиром
Дуже часто господині хочуть побалувати своїх рідних чимось смачненьким і нетрадиційним, саме до таких страв належать фаршировані фініки. На вигляд звичайні ароматні плоди в поєднанні з кількома простими інгредієнтами перетворюються на чудову страву, яку можна подати як закуску або доповнення до солодкого столу, ділиться кулінарка Світлана Юрченко, яка нещодавно радила рецепт приготування адигейської солі.
Інгредієнти:
- 20 шт. королівських фініків
- 100 -150 г сиру горгонзола (або будь-якого з блакитною пліснявою)
- 20−25 шт. половинок ядер волоського горіха
Приготування:
Фініки помити, просушити паперовим рушником, розрізати до середини, вийняти кісточку. Сир ріжемо кусочками та фаршируємо фініки разом з волоськими горіхами.
Нагадаємо рецепт кексу з сухофруктами та горіхами від пані Світлани.56
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