Це унікальна суміш спецій, від якої ви вже не відмовитесь: як зробити вдома адигейську сіль

Для приготування цієї корисної і оригінальною приправи всі інгредієнти довго і ретельно підбиралися. Саме тому така суміш має величезний вплив на організм. Мало просто змішати всі інгредієнти в одному посуді. Адигейська національна спеція дивовижна тим, що сіль в ній вбирає аромат і смак усіх прянощів. Саме тому багато господинь вважають за краще купувати готову приправу, а не робити вдома самостійно. Хоча адигейська сіль, зроблена своїми руками, стає ще смачніше і корисніше, ніж купівельна, пише у соцмережах кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше ділилася рецептом «сватівського» борщу.

Інгредієнти: 300 г — сіль морська

1,5 ст. л. — сухий кріп

1 ст. л. — хмелі- сунелі

0,5 ст.л. — коріандр мелений

1 ч.л. — чабер

0,5 ч. л. — перець чорний мелений

0,5 ч.л. — перець чилі

0,5 ч.л. — паприка

2 уп. — часник сушений (гранули) або 2 головки часнику свіжого

Приготування:

Сіль (бажано морську) змішуємо зі всіма спеціями і перемелюємо блендером. Висипаємо в ємність для зберігання.

Якщо робите зі свіжим часником, часник потрібно натерти на дрібній тертці. Сіль перемолоти, якщо вона велика (якщо нічим молоти, краще вже купувати дрібного помелу) та змішати з натертим часником, гарно розтерти дерев’яною товкачкою, щоб сіль з’єдналася з часником і стала вологою. Додаємо всі сухі спеції, перемішуємо та висипаємо в герметичну ємність для зберігання. Таку сіль (зі свіжим часником) потрібно зберігати в холодильнику.

Нагадаємо, раніше пані Світлана пропонувала приготувати смачний та бюджетний буряк по-корейськи.

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram