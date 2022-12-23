Стане коронним на святковому столі: різдвяний кекс з сухофруктами та горіхами

Випікати цей кекс можете вже зараз, щоб він встиг як слід настоятися та стати ще смачнішим, і, що називається, дозріти. Багатьох може збентежити наявність такої кількості алкоголю, але за час ферментації чи дозрівання від нього не залишиться і сліду, тільки благородний смак та незрівнянний пряний аромат, пояснює кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти: 350 г м'якого вершкового масла

350 г цукру (краще тростинного)

450 г борошна в/г

100 г мигдального борошна (будь-якого горіхового борошна)

5 — 6 яєць

3 ст.л. меду/кленового сиропу/патоки (2 ст. л.)

1 ст. л. екстракту ванілі (2 пакетики ванільного цукру)

10 г розпушувача

½ ч. л. солі Прянощі: 2 ч.л. кориці

1 — 1,5 ч. л. сухого меленого імбиру

1 — 1,5 ч.л. «букета» різдвяних прянощів

0,3 — 0,5 л рома / коньяку / бренді / кальвадосу / соку Сухофрукти: 800 г цукатів на ваш смак (вишня, журавлина, диня, манго, ананаси, груші, цитрусові цукати)

200 г білих родзинок з кислинкою, 200 г чорних родзинок Горіхи: 200 г фундука

100 г мигдалю Глазур: 100 г цукрової пудри.

Сік ½ лимону Форми для кексів: 2 шт. прямокутні 30×11×7 см; кругла d 14 см h 8 см. Випікання: 2 години при t 140 — 150*C, режим верхнього та нижнього нагрівання, без конвекції.

Приготування:

Нарізаємо сухофрукти за розміром родзинок, родзинки заливаємо окропом на 2 -3 хв і просушуємо. Всі підготовлені сухофрукти (1,2 кг) перемішуємо і заливаємо алкоголем (400 мл). Горіхи без лушпиння злегка прогріти в духовці до слабкого аромату, остудити і трохи подрібнити. Усі продукти для кексу мають бути кімнатної температури. Можна дістати їх з вечора.

М'яке вершкове масло збиваємо до білого кольору і частинами всипаємо коричневий тростинний цукор + мед + ваніль або ванільний цукор. Не припиняючи збивати по одному додаємо 5 — 6 яєць (залежно від розміру). Виходить світла, легка маса.

Окремо готуємо суху суміш. Просіюємо борошно + горіхове борошно + розпушувач + сіль та прянощі. Сухі інгредієнти змішуємо і в три прийоми додаємо до яєчно-олійної суміші. Перемішуємо силіконовою лопаткою або міксером на слабких оборотах. Виходить густе, в'язке тісто. У ньому має спокійно стояти вертикально лопатка. Якщо воно рідкувате, потрібно додати трохи борошна, інакше тісто не пропечеться.

Для випікання кексів можна використовувати форми різних форм та розмірів. Форми змащуємо маслом і посипаємо борошном або викладаємо пергаментним папером і теж змащуємо. Розкладаємо тісто у форми на ¾ по висоті (тісто сильно не піднімається). Викладаємо тісто частинами і добре ущільнюємо. Верх тіста добре вирівнюємо. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку і випікаємо на середньому рівні при t не вище 140 — 150 * С — 2 години. Час випікання напряму залежить від розміру ваших форм і від особливостей вашої духовки. Маленькі кекси 40−60 хвилин, а великі 2−2,5 години. Готовність кексів перевіряємо на шпажку. Вона має бути сухою.

Залишаємо охолоджуватися у формах на 2 години. Потім виймаємо з форм, ставимо на решітку, залишаємо до повного охолодження. Повністю охолоджені кекси додатково проколюємо дерев'яною шпажкою і просочуємо з усіх боків ромом або сумішшю рому з апельсиновим соком. На це піде ще приблизно 100 мл. Загортаємо кекси у папір для випікання та у фольгу. Ставимо в темне, прохолодне місце і зберігаємо до Різдва. Перед Різдвом прикрашаємо кекси на свій розсуд. Наприклад, цукровою пудрою, білим розтопленим шоколадом, білковою або цукровою глазур'ю і ягодами, цукатами та сухофруктами.

Нагадаємо рецепт різдвяного сирного штолену.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram