31 січня 2023

Й прийшов якось до мудреця учень його. І спитав мудреця учень:

- Учителю, скажи мені, хіба може таке світле почуття, як кохання, таїти в собі хоча б найменшу небезпеку?

І відповів йому мудрець:

- Може, друже мій. Може. У далекому дитинстві я приятелював із сусідською дівчинкою, яка шалено любила пташеня, що випало з високого гірського гнізда, і підібраного нею в ім'я його порятунку. Вона і годувала його, і напувала, і весь час носила в руці. І ось одного разу вона на моїх очах від надлишку добрих почуттів так сильно притиснула пташеня до грудей, що воно просто задихнулося… Чи потрібні тобі інші приклади?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.