39.91 / 40.55 42.77 / 43.71
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
31 січня 2023
Сезон у блакитному
СЕЗОН У БЛАКИТНОМ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Virginia González
Розмір: 32×22 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Й прийшов якось до мудреця учень його. І спитав мудреця учень:
- Учителю, скажи мені, хіба може таке світле почуття, як кохання, таїти в собі хоча б найменшу небезпеку?
І відповів йому мудрець:
- Може, друже мій. Може. У далекому дитинстві я приятелював із сусідською дівчинкою, яка шалено любила пташеня, що випало з високого гірського гнізда, і підібраного нею в ім'я його порятунку. Вона і годувала його, і напувала, і весь час носила в руці. І ось одного разу вона на моїх очах від надлишку добрих почуттів так сильно притиснула пташеня до грудей, що воно просто задихнулося… Чи потрібні тобі інші приклади?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

машини

Українські водії назвали автомобілі, які краще не купувати: позбавте себе проблем

поліція

Не тільки «тріщина на лобовому склі»: за що українським водіям загрожують штрафи до 17 тисяч грн

Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

бритва

Бритва знову буде як новенька: як можна легко наточити леза за допомогою фольги (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту