Ви без проблем знайдете цю диво-рослину: готуємо знеболювальні краплі

Омела, про цілющі властивості якої існує багато міфів та досить незвичних варіантів застосування, з давніх давен вважається важкою артилерією в світі фітотерапії та народної медицини. І звертаються до неї здебільшого дійсно в складних ситуаціях. Рослина отруйна, токсична, тому довготривале застосування та високе дозування може призвести до отруєння організму. Хоча її якраз і рекомендують приймати при отруєнні іншими рослинами, пише український фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше розповідав про цілющі властивості топінамбура.

«В народній медицині омелу застосовують при гіпертонічній хворобі, атонії кишківника, стенокардії, зморщеній нирці, неоперабельних формах раку, легеневих, носових, маткових, шлунково-кишківникових кровотечах, гемороїдальних кровотечах, як протиконвульсійний засіб при епілепсії та істерії, при головному болі, запаморочені, склерозі судин головного мозку. Чай з омели рекомендують як загальнозміцнюючий засіб для підвищення тонусу, слабким людям похилого віку та при запаморочені. Зовнішньо порошок та настій омели застосовують як пом’якшувальний та знеболюючий засіб при абсцесах та інших захворюваннях шкіри. Експериментально доведено, що очищений екстракт омели білої при внутрішньом’язових ін'єкціях гальмує розвиток ракових клітин».

Для всіх перерахованих вище захворюваннях, і навіть при ракових пухлинах різних органів травник радить приготувати краплі.

«¼ частину пляшки наповнити подрібненою сировиною омели білої, залити 500 мл горілки, настояти 21 день в темному місці. Приймати по 20−30 крапель 3 рази на день невеликими курсами з перервами: 2 тижні приймаємо, тиждень перерва. Неможна вживати людям з низьким тиском та вагітним».

Нагадаємо рецепт відвару з ромашки, який відразу зніме запалення очей, від пана Андрія.

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