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Одесит заробляв на життя крадіжкою українських прапорів

19:00 1 лютого 2023
український прапор в Одесі

В Одесі, історичний центр якої днями визнаний памʼяткою ЮНЕСКО, винайшли новий спосіб «заробітку». 22-річний одесит ночами викрадав державні прапори України, вивішені на будинках містянами. Зранку ж продавав їх на ринку патріотично налаштованим одеситам.

Та оскільки у місті діє комендантська година, під час одної зі своїх вилазок «підприємець» був пійманий комендантським патрулем у Приморському районі. У нього виявили 13 «свіжознятих» українських прапорів. Як пояснив він правоохоронцям, кожен з них міг принести йому прибуток у 50 гривень. Тепер же за крадіжку під час воєнного стану затриманому загрожує позбавлення волі на термін до восьми років, повідомляє Одеське районне управління поліції N1.

А на Чернігівщині місцеві комерсанти придумали, як заробляти на ухилянтах. Вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів.

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Фото у заголовку: скріншот відео Сергій Братчук/Telegram

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