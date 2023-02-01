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Спорт

«Шахтар» з ефектними голами не втримав перемогу над чемпіоном Словенії: відео матчу у Туреччині

18:28 1 лютого 2023
Шахтар&nbsp;— Марібор

У середу, 1 лютого, «Шахтар», який поповнив свій склад форвардом з Венесуели Кевіном Келсі, провів черговий контрольний матч на зборі в Туреччині.

Після поєдинків з австрійською «Аустрією» (1:2), словенським «Копером» (2:2) та болгарським «Лудогорцем» (2:2) підопічні Ігора Йовічевича помірялися силами з 16-разовим чемпіоном Словенії «Марибором», який минулого тижня здолав «Динамо» (2:0) і не програв узимку жодного з п'яти спарингів.

Зустріч підопічних хорватських спеціалістів — Ігора Йовічевича та Даміра Крзнара — у Белеку завершилася суперрезультативною нічиєю — 4:4 (Зубков, 15, Криськів, 34, 43, Бондаренко, 71 — Брніч, 39, 51, Кронаветер, 48, Божич, 77).

«Шахтар»: Трубін, Гочелейшвілі (Козик, 66), Бондар (Тейлор, 80), Фарина (Ракицький, 66), Михайличенко (Топалов, 75), Степаненко (Роспутько, 66), Судаков (Сігеєв, 46), Бондаренко (Тотовицький, 75), Криськів (Борячук, 75), Зубков (Ющенко, 59), Траоре (Сікан, 59).

Відео матчу «Шахтар» — «Марибор» — 4:4

Нагадаємо, що донеччани на турецькій землі проведуть ще два спаринги — 8 лютого «оранжево-чорні» зіграють з боснійським «Сараєво» та грузинським «Динамо» (Тбілісі). А 16 лютого «Шахтар» відновить виступи в єврокубках домашнім поєдинком 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького «Ренна» у Варшаві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зворушливо провів захисника Сергія Кривцова в клуб MLS «Інтер Майамі».

Фото ФК «Шахтар»

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