Національна гвардія США завершила десятиденні навчання Northern Strike, покликані підготувати військових до бойових дій в Арктиці. Як повідомляє видання Military Times, у міру танення льодів морські шляхи тут стають більш судноплавними, а такі країни, як Китай і росія, збільшують свою військову присутність.

«Якщо ви подивитесь на карту Північного полюса, ви побачите, наскільки близькі усі ці країни — сказав в інтерв'ю виданню генерал армії Ден Хокансон, начальник бюро Національної гвардії. — І ви також бачите безмежність Арктики. І коли ми дивимось на підвищення температури і подальший доступ до Арктики, на деякі з цих сценаріїв, за якими майже ніхто не буде діяти, тому що вони дуже складні — зараз ми починаємо бачити, як країни просуваються в ці райони. І там буде конкуренція».

На додаток до супротивників, таких як росія і Китай, в Арктиці діють союзники НАТО, такі як Норвегія, країни, які США були б зобов'язані підтримати в разі конфронтації.

«Ми повинні бути в змозі бути там, де може відбутися потенційна битва, і ми повинні забезпечити там свою присутність, — додав Хокансон. — Ми маємо бути здатні бути там, і не просто бути і вижити — бути там, діяти і процвітати».

В рамках навчань Northern Strike генерал взяв участь у стрільбах з гаубиці М777, одного з видів озброєння НАТО, що відіграє важливу роль у відбитті російського вторгнення в Україну. Основна увага під час навчань приділялась польовій артилерії, члени 20-ї групи спеціального призначення працювали з передовими спостерігачами разом з інженерним взводом, який допомагав будувати імпровізовані вогневі бази і підтримувати дороги.

Також на місці подій були члени латвійського спецназу, постійного учасника навчань Northern Strike і країни, яка глибоко занепокоєна російською військовою експансією.

«Вони живуть з цим щодня, вони живуть з цим поколіннями. І в багатьох випадках ця загроза присутня і сьогодні, — сказав Хокансон. — І ви бачите надзвичайну ситуацію та їхню підтримку України. Але також і зосередженість на тому, що ми маємо бути готовими, якщо щось станеться вздовж нашого кордону».

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТІВ» з генералом Віктором Назаровим: «Ніхто не проявляв під час війн більшої жорстокості й садизму, ніж росіяни».

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