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Гості з’їдять за лічені хвилини: рецепт корисного бурякового салату від української красуні-блогерки

15:55 2 лютого 2023
Рецепт салату

Українська фуд-блогерка Alina FooDee після пережитої російської окупації намагається пропагувати лише смачну, корисну і просту в приготуванні їжу.

Одним з її недавніх рецептів став буряковий салат, який можна приготувати за кілька хвилин.

«Смачний, швидкий і корисний салат з буряком. Ідеальне та оригінальне поєднання продуктів. Корисний салат за 2 хвилини», — написала вона.

Рецепт:

Рукола
Варений буряк — 1 шт.
Фета — 100 г
Оливкова олія — 1−2 ст.
Кедрові горіхи — 10 г
Прованські трави — 1 ч. л
Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Шанувальники фуд-блогерки дякують їй у коментарях за рецепт.

Як писали «ФАКТИ», раніше Alina FooDee поділілася рецептом мандаринового пирога.

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