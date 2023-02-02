Торт «Мегагорішок»: смак нікого не залишить байдужим
Чи любите ви горішки зі згущеним молоком? Мабуть, це питання риторичне. А якщо ви дійсно поціновувач цього смаколика, варто спробувати приготувати торт «Мегагорішок». Його рецептом з «ФАКТАМИ» поділилась кондитерка з Полтавщини Ольга Сулим.
— Цей торт дуже смачний, — каже Ольга Сулим. — І спекти його можна значно швидше, ніж горішки. Рецепт досить легкий.
Торт «Мегагорішок»
- 125 г маргарину
- 125 г смальцю
- 2 яйця
- 1 стакан цукру
- 1/3 ч. л. солі
- 1/3 ч. л. соди, погашеної оцтом
- 300−400 г борошна
Приготування:
Яйця з цукром і сіллю збити на високій швидкості протягом 2−3 хвилин. Розтопити смалець і маргарин, додати до яєць.
Перемішати до однорідності. Додати гашену соду.
Перемішати. Додати просіяне борошно. Замісити тісто, щоб не липло до рук. Головне — не забити борошном, тісто має бути як мʼякий пластилін.
Готове тісто покласти на 2−3 години до холодильника. Після чого розділити на 8 частин. Кожну частинку розкачайте на пергаменті, можна трішки підпорошувати борошном, щоб не липло до качалки. Розкачаний пласт я обрізала розсувним кільцем — 19 см. Випікала разом з обрізками протягом 6−7 хвилин при температурі 180 градусів до золотистого кольору.
Коли всі коржі спечені та охолонуть, можна перемазувати кремом.
Для приготування крему візьміть:
- 100 г м'якого масла
- 500 г вареного згущеного молока.
Мʼяке масло збити протягом 3 хвилин. Після чого додати згущене молоко і збити до однорідності.
На кожен корж піде 1 ст. ложка крему з гіркою. Залишіть ще трохи крему, щоб обмазати боки. Після цього торт помістіть в розсувне кільце, щоб був рівненький, і на 4−5 годин поставте у холодильник.
— Як порадите прикрасити торт?
— Найкращий декор — смажені горіхи та крихта. Для особливого приводу торт можна прикрасити половинками спечених горішків.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт легких і швидких в приготуванні цукерок «пташине молоко».
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Фото з альбому Ольги Сулим78
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