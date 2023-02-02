Торт «Мегагорішок»: смак нікого не залишить байдужим

Чи любите ви горішки зі згущеним молоком? Мабуть, це питання риторичне. А якщо ви дійсно поціновувач цього смаколика, варто спробувати приготувати торт «Мегагорішок». Його рецептом з «ФАКТАМИ» поділилась кондитерка з Полтавщини Ольга Сулим.

— Цей торт дуже смачний, — каже Ольга Сулим. — І спекти його можна значно швидше, ніж горішки. Рецепт досить легкий.

Торт «Мегагорішок» 125 г маргарину

125 г смальцю

2 яйця

1 стакан цукру

1/3 ч. л. солі

1/3 ч. л. соди, погашеної оцтом

300−400 г борошна Приготування: Яйця з цукром і сіллю збити на високій швидкості протягом 2−3 хвилин. Розтопити смалець і маргарин, додати до яєць. Перемішати до однорідності. Додати гашену соду. Перемішати. Додати просіяне борошно. Замісити тісто, щоб не липло до рук. Головне — не забити борошном, тісто має бути як мʼякий пластилін. Готове тісто покласти на 2−3 години до холодильника. Після чого розділити на 8 частин. Кожну частинку розкачайте на пергаменті, можна трішки підпорошувати борошном, щоб не липло до качалки. Розкачаний пласт я обрізала розсувним кільцем — 19 см. Випікала разом з обрізками протягом 6−7 хвилин при температурі 180 градусів до золотистого кольору. Коли всі коржі спечені та охолонуть, можна перемазувати кремом. Для приготування крему візьміть: 100 г м'якого масла

500 г вареного згущеного молока. Мʼяке масло збити протягом 3 хвилин. Після чого додати згущене молоко і збити до однорідності. На кожен корж піде 1 ст. ложка крему з гіркою. Залишіть ще трохи крему, щоб обмазати боки. Після цього торт помістіть в розсувне кільце, щоб був рівненький, і на 4−5 годин поставте у холодильник.

— Як порадите прикрасити торт?

— Найкращий декор — смажені горіхи та крихта. Для особливого приводу торт можна прикрасити половинками спечених горішків.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт легких і швидких в приготуванні цукерок «пташине молоко».

Фото з альбому Ольги Сулим

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