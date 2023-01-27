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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2007
Скульптор: Virginia Gonzále
Розмір: 13×19 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Щоразу, закінчуючи екскурсію по нашому музею, я говорю відвідувачам:
- Спасибі вам…
Одні з них, наче засмучений, не знають навіть, що сказати у відповідь. Інші щиро дякують, вважаючи мої слова примхою втомленої людини. Але я знаю, що це не так. Я знаю, що ніяка це не вигадка. Я знаю, чому я так говорю.
Багато років тому під час відвідин буддійського храму в японському місті Кіото я почув старовинну притчу, яка запам'яталася мені на все життя. Якось до настоятеля монастиря прийшла дуже багата людина. Його слуга допоміг йому відкрити принесену з собою невелику дерев'яну скриню, в якій було акуратно викладено рівно 30 злитків золота.
- Я вирішив це пожертвувати на будівництво школи для вихованців вашого монастиря.
- Добре, — сказав йому настоятель. — Я прийму твій дар.
- Приймеш? І це все, що ти хочеш сказати? — здивувався незвичайний гість.
- Так, прийму. А якої відповіді ти від мене чекав?
- Як це якої? Для мене, людини дуже багатої, навіть три зливки золота є великою цінністю. А в цій скрині таких злитків тридцять!
- Я бачу, — спокійно зауважив настоятель.
- То де ж слова подяки? — не вгавав багач.
- Запам'ятай раз і назавжди: дякувати повинен той, хто робить добру справу. Адже йому випала удача зробити щось подібне.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с 3х
Тиск: 743 мм