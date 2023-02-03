Можна пробувати за добу: як приготувати мариновані домашні шампіньйони

Зима добігає кінця, і кожна господиня, певно, мріє здивувати свою сім'ю незвичною смачною стравою. Саме такою «цікавинкою» може стати смачна закуска зі звичайних шампіньйонів.

І нехай в магазині можна купити вже готові консервовані гриби, смак домашніх вони не перевершать, впевнені автори Instagram-ресурсу Файна кухня.

Отже, вам будуть потрібні:

1 кг шампіньйонів (бажано дрібних і приблизно одного розміру);

2 зубчика часнику;

1 ч л зерен гірчиці;

2 ст л солі;

4 ст л оцту 9%;

1 ст л без гірки цукру;

2−4 лаврових листочка;

10 шт перцю чорного горошком.

Як готувати

Гриби відварити 2 хвилини після закипання на маленькому вогні.

Злити воду, трішки остудити, але щоб ще були теплі.

Перекласти в ємність, в якій будуть маринуватися.

Додати всі інші складові та долити кип'яченої води кімнатної температури, аби вона лише покривала грибочки. Все добре перемішати і залити гриби.

Закрити кришкою.

Дві години нехай постоять при кімнатній температурі, потім переставте у холодильник.

Готові гриби зберігаються у холодильнику до 5 діб.

В коментарях господині оцінили рецепт, відзначивши, що грибочки виходять дуже ароматними і смачними.

Нагадаємо, що мариновані гриби входять до рецептів найпопулярніших серед українців салатів.

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