Можна пробувати за добу: як приготувати мариновані домашні шампіньйони
Зима добігає кінця, і кожна господиня, певно, мріє здивувати свою сім'ю незвичною смачною стравою. Саме такою «цікавинкою» може стати смачна закуска зі звичайних шампіньйонів.
І нехай в магазині можна купити вже готові консервовані гриби, смак домашніх вони не перевершать, впевнені автори Instagram-ресурсу Файна кухня.
Отже, вам будуть потрібні:
- 1 кг шампіньйонів (бажано дрібних і приблизно одного розміру);
- 2 зубчика часнику;
- 1 ч л зерен гірчиці;
- 2 ст л солі;
- 4 ст л оцту 9%;
- 1 ст л без гірки цукру;
- 2−4 лаврових листочка;
- 10 шт перцю чорного горошком.
Як готувати
Гриби відварити 2 хвилини після закипання на маленькому вогні.
Злити воду, трішки остудити, але щоб ще були теплі.
Перекласти в ємність, в якій будуть маринуватися.
Додати всі інші складові та долити кип'яченої води кімнатної температури, аби вона лише покривала грибочки. Все добре перемішати і залити гриби.
Закрити кришкою.
Дві години нехай постоять при кімнатній температурі, потім переставте у холодильник.
Готові гриби зберігаються у холодильнику до 5 діб.
В коментарях господині оцінили рецепт, відзначивши, що грибочки виходять дуже ароматними і смачними.
Нагадаємо, що мариновані гриби входять до рецептів найпопулярніших серед українців салатів.65
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