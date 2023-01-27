Готуємо італійський суп: порадуйте рідних чимось новеньким

Взимку часто хочеться чогось гарячого та смачного, тому цей рецепт точно вам сподобається. Готувати просто, швидко та бюджетно, пояснює кулінарка Оксана Дорош.

Інгредієнти: м'ясо 400−500 г

червона сочевиця 1 склянка

помідори 2 шт.

морква 1−2 шт.

невелика цибулина 1 шт.

зубки часнику 2 шт.

томатна паста 4 ст. ложки

оливкова олія 3 ст. ложки

лавровий лист 1 шт.

зелень кропу або петрушки

мелений чорний перець

Приготування:

З м’яса зварити бульйон, м’ясо витягнути на тарілку, а в гарячий бульйон всипати сочевицю, довести до кипіння та варити до готовності на повільному вогні (це приблизно 10−15 хвилин).

Помідори дрібно нарізати, моркву натерти на тертці, цибулю нарізати півкільцями, часник дрібно нарізати. Підготовлені овочі, додаючи почергово, протушкувати на олії. Потім додати томатну пасту, подрібнену зелень. Посолити та поперчити.

Коли звариться сочевиця, додати в бульйон овочеву заправку й дати прокипіти на слабкому вогні 3−5 хвилин. Наприкінці додати м’ясо, лавровий листок.

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