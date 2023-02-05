Більше мітити територію не буде: як позбутися запаху котячої сечі простими методами

Пухнасті улюбленці українців не завжди радують своїх господарів «правильною» поведінкою. Буває й таке, що в оселі з'являються плями і неприємний запах від котячої сечі, якою звірятка мітять «свою» територію.

Але позбутися цього запаху можна, використовуючи недорогі і при цьому натуральні засоби. Про них розповіли на українському інтернет-ресурсі.

Йод

Засіб може ліквідувати неприємний запах від посліду та освіжити ваші меблі та речі, а через окислювальні властивості речовини можна легко позбутися неприємного запаху. Для цього 15 крапель йоду розводять у 1 літрі води, наносять отриманий розчин за допомогою губки на забруднене місце і залишають на 10 — 15 хвилин (при цьому не можна допускати висихання розчину).

І нарешті оброблене місце протирають вологою ганчіркою, змочене чистою водою, щоб на дивані чи іншій поверхні не залишилися розводи від йоду.

Сік лимона

Ним може легко замаскувати та очистити місце неприємності — як і йод, лимон може стати чудовим дешевим окислювачем проти котячої сечі. Достатньо вичавити з однієї половинки лимона сік на місце забруднення, чи нанести його за допомогою губки. Цей метод не потребує змивання — місце посліду достатньо протерти сухою ганчіркою чи серветкою для того, щоб прибрати залишки лимона.

Перекис водню

Препарат може не тільки «виштовхнути» небажану рідину з тканини, але і відбілити її від характерних плям. Вам потрібно нанести на пляму нерозведений перекис водню та за кілька хвилин протерти місце забруднення вологою ганчіркою. Проте даний метод варто використовувати тільки на світлих чи білих поверхнях, оскільки розчин перекису може залишити по собі ще одну білу пляму.

А щоб прибирати плями у подальшому не доводилося, у якості профілактичного засобу можна використовувати лаванду, запах якої котам не подобається. Тож кілька крапель ефірної олії можна нанести на місце забруднення після його очищення вищезазначеними засобами.

Крім того, лаванда чудово маскує інші запахи та довго тримається — ви зможете не тільки усунути проблему посліду, але і освіжити м'які меблі.

Нагадаємо, раніше в мережі дали поради, як захистити від котів кімнатні рослини.

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