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Дієтичні сирники з фетою: можна їсти навіть ввечері

22:34 7 лютого 2023
сирники з фетою

Мабуть, мало хто відмовиться від порції апетитних сирників до ранкової кави. Проте ті, хто слідкують за вагою, уникають їх. Дієтологиня Анна Мохонько поділилась із «ФАКТАМИ» рецептом сирників, які точно вам не зашкодять.

Інгредієнти:

  • 200 г сиру 5% в брикетах
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. пшеничного борошна
  • смужка фети
  • кріп/петрушка/шпинат — будь-яка зелень.⠀

Приготування:

Сир змішуємо з яйцем та додаємо 1 ст. л борошна. Якщо сир не в брикетах, рекомендуємо розім’яти виделкою або перетерти через сито. Слідкуємо за станом тіста, воно не має липнути до рук. Але й забагато борошна теж не потрібно. Тоді сирники вийдуть ніжними з насиченим сирним смаком.

Розминаємо смужку фети з зеленню. Ми використали розморожений шпинат. А також готували з кропом. Обидва варіанти особливі та смачні. Змішуємо з тістом. Формуємо сирники.

Обсмажуємо на розігрітій сковороді з краплиною або рослинної, або кокосової олії, або маслом гхі (топлене масло). Подаємо до столу з грецьким йогуртом і насолоджуємось.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти пирога «Курячий ледар» та яблучних панкейків.

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