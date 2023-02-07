Не викидайте апельсинові шкірки: як позбутися неприємних запахів на кухні

Апельсини чудово пахнуть і дуже смачні. А апельсинові шкірки занадто хороші, щоб їх викидати, пише видання utopia.de.

«Використовуйте шкірки відразу після того, як ви почистили апельсин. Можна їх також висушити. Покладіть апельсинову цедру на батарею або дайте їй висохнути при кімнатній температурі на кухонному рушнику протягом декількох днів. Після того, як шкірки висохнуть, їх можна зберігати протягом тривалого часу. Якщо ви хочете використовувати помаранчеві шкірки на кухні, завжди купуйте органічні фрукти, які не обприскували».

Ви можете боротися з вапняними плямами у ванній кімнаті або на кухні за допомогою свіжих, невисушених апельсинових шкірок, оскільки вони містять лимонну кислоту. Або можна використовувати внутрішню частину свіжої апельсинової шкірки, щоб відтерти пошкоджену фурнітуру, — і вона знову засяє, як нова.

«Шкірки від апельсинів нейтралізують неприємні запахи. Ви можете усунути неприємні запахи за допомогою свіжих апельсинових шкірок, якщо, наприклад, пластикові миски або ланч-бокси неприємно пахнуть. Натріть їх шкіркою, а потім ретельно вимийте.

Проти запахів у духовці: просто пару хвилин розігрійте їх у духовці. Завдяки ефірним оліям, які вони містять, неприємний запах скоро залишиться в минулому.

Апельсинові шкірки використовують замість кондиціонера для білизни. Для цього складіть шкірки в бавовняний мішечок і покладіть в пральню. Вони допомагають пом'якшити воду. І все після цього чудово пахне апельсинами.

Висушені помаранчеві шкірки допомагають проти молі. Просто розкладіть або повісьте кілька у своєму гардеробі".

Також можна боротися з пігментними плямами та прищами за допомогою ефірних олій з апельсинової шкірки. Втирайте білу внутрішню частину свіжої апельсинової цедри в уражену ділянку. Якщо повторити це кілька разів, уражені ділянки повинні відновитися.

«Жування необробленої апельсинової цедри може допомогти від неприємного запаху з рота. Однак не варто робити це занадто часто, оскільки кислота, що міститься у шкірці, може пошкодити зубну емаль.

Радимо також зробити кондиціонер для волосся з апельсинової шкірки. Покладіть цедру в посудину та залийте яблучним оцтом. Залиште настоюватися приблизно на два дні. Потім витягніть шкірку та додайте в оцтовий розчин води. Води має бути приблизно втричі більше, ніж оцту. Після миття голови ополосніть засобом волосся та не змивайте. Кислотний ополіскувач надає волоссю блиску".

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