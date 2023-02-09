Діти будуть у захваті: дуже смачні трубочки з найпростіших інгредієнтів

Найголовніше у цьому рецепті — тонко розподілити тісто на сковороді, тоді будуть дуже хрумкі. Можна смакувати із кремом і без, пише фудблогерка Наталя Геряк, яка раніше пропонувала рецепт швидкого та корисного печива.

Складові: Тісто: 3 яйця

150 г цукру

100 г молока

100 г м'якого вершкового масла

дрібка солі

200 г борошна Начинка: варене згущене молоко

вершкове масло

Приготування:

Яйця збиваємо міксером із цукром та сіллю приблизно п’ять хвилин, поки не підніметься світла пишна маса. Додаємо до неї розтоплене вершкове масло (краще брати кімнатної температури), молоко та збиваємо ще хвилину, а потім вводимо борошно і перемішуємо все до стану однорідної маси.

Тепер прогріваємо сковороду на великому вогні, але перед смаженням знижуємо його трохи вище мінімального. Розподіляємо шар тіста по сковороді в тонку вафлю і 2−3 хвилини запікаємо з одного боку, потім ще 1−2 хвилини з іншого. Тут важливо не смажити, а скоріше добре просушити вафлі, в цьому випадку вони будуть хрумкими. При сильному нагріванні тісто швидко підрум’яниться, але самі вафлі залишаться м’якими. Нам залишилося тільки згорнути гарячу вафлю в трубочку і дати охолонути.

Охолоджені трубочки заповнюємо згущеним молоком і посипаємо горіхами. Для начинки згущене молоко збийте разом із маслом. Наповніть трубочки й опустіть краї в подрібнені горіхи. Готово, можете подавати до столу!

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