За смаком нагадує Біг Мак: блогерка запропонувала «альтернативу сердечкам» на День Валентина (відео)

Юна, але вже популярна фуд-блогерка masha. Stories не менше за інших людей чекає на свято День святого Валентина — певно, через романтику, яка приходить з ним — привітання, подарунки, «сердечка».

Але як справжній фуд-блогер Маша пропонує дещо «модернізувати» пригощання, приготувавши замість традиційних сердечок незвичну страву, яка «за смаком нагадує знаменитий Біг Мак».

Як приготувати цікавинку, Маша показала у соціальній мережі.

Вам знадобляться декілька заготовок для тортильї, яловичий фарш, томати, солоні огірки, сир і салат латук.

А оригінального смаку «фаст-фуду» додає соус на основі дрібно нарізаної цибулі, кетчупа, майонеза, гірчиці і меду (останніх треба взяти по чайній ложці, а кетчупу й гірчиці — по столовій).

А доповнити таке м'ясне частування може новий салат «Мандариновий рай», рецепт якого «ФАКТАМ» розповіла українська співачка Анна Конда.

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