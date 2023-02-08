Салат «Мандариновий рай»: чудова ідея до Дня святого Валентина
День святого Валентина вже не за горами. А це означає, що прийшов час продумати меню для свята. Легкий салат із незвичайним смаком — саме те, що потрібно. Приготування його не потребує багато часу, а смак, можливо, перевершить очікування, і ви захочете приготувати цю страву ще раз.
Рецептом салату «Мандариновий рай» з «ФАКТАМИ» поділилася українська співачка Анна Конда.
— Рецепт салату розрахований на дві порції, — каже Анна Конда. — Ця страва має яскравий смак та аромат.
Салат «Мандариновий рай»
Салат латук або мікс салатів — 60 г
Авокадо — 1 шт.
Мідії в олії — 140 г
Мандарини — 2 шт.
Лимонний сік для заправки — за смаком
Соєвий соус — 1 ст. ложка
Листя салату, шматочки очищеного авокадо, мідії та часточки мандарину змішати, доповнити заправкою з лимонного та соєвого соусів.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» пропонували оригінальний рецепт курчати з мандаринами у соєвому соусі.
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Фото з альбому Анни Конди23
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