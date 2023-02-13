Стильні кучері без плойки: як завити волосся за допомогою татових шкарпеток (відео)

Мало хто знає, але за відсутності електрики ви можете власноруч завити волосся, використовуючи звичайні… шкарпетки.

Звичайно, вони мають бути чистими, і краще тонкими і довгими, щоб можна було зав'язати (короткий для цього навряд чи підійде).

Волосся ж перед укладанням слід попередньо зволожити спеціальними засобами — так воно стане більш слухняним.

Крок 1. Розмістіть шкарпетку на відстані приблизно 15−20 см від кінця прядки і намотуйте, починаючи з частини від кінчика до носка.

Крок 2. Зафіксуйте накрутку, зав'язавши шкарпетку звичайним вузлом і добре затягніть. Легше починати з передньої і верхньої частини голови, поступово переходячи до скронь і потилиці.

Крок 3. Почекайте висихання, або лягайте спати з накрученим волоссям.

Крок 4. Акуратно розплутайте завитки і вийміть шкарпетки, після чого зафіксуйте завиті пасма за допомогою лаку.

Також можна вчинити ще простіше, розрізавши шкарпетку і зробивши з неї два обідка. В цьому випадку волосся збирається в хвіст, фіксується одним обідком, а потім волосся у хвості накручується на другий обідок, аби вийшов такий собі бублик.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, як приготувати відвар від випадіння волосся взимку.

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