Життя важливіше оцінок: чи потрібно перескладати НМТ у разі довготривалої повітряної тривоги чи відключення світла

Як відомо, Міністерство освіти та науки змінило умови зовнішнього незалежного оцінювання у 2023 році.

Як альтернатива ЗНО пропонується проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

Якщо під час проведення НМТ в Україні лунатиме повітряна тривога, учасники тестування мають перечекати її в укриттях.

І лише потім повернутися до виконання завдань тесту.

Про це під час прямого етеру розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Вона також уточнила, що такий варіант можливий, якщо повітряна тривога не буде дуже довготривалою.

Якщо повітряна тривога буде тривалою, то учасників тесту запросять на додаткову сесію.

Те саме стосується й відключення світла. Якщо є генератори та тримає акумулятор у ноутбуці, тести можна продовжувати. Якщо ситуацію неможливо буде виправити, можна подати заявку на додаткову сесію.

НМТ буде містити завдання з трьох предметів. Два обов'язкові — українська мова, математика — та один предмет на вибір — історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська), біологія, фізика, хімія.

На складання тесту в абітурієнтів буде 180 хвилин.

Основна сесія НМТ відбудеться у червні, додаткова — у червні — липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які з поважних причин не могли складати тести під час основної.

Реєстрація на НМТ-2023 пройде у квітні. Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір проходження НМТ запланували на травень.

Нагадаємо, вступну кампанію до вишів заплановано на липень — серпень.

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