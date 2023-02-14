Яловичина у горілчаному маринаді по-швейцарськи: страва, яка підкорить вас простотою та ніжним смаком

Страви з яловичини дуже популярні в Україні. Після того, як відома блогерка опублікувала рецепт приготування яловичини в рукаві, відомий кулінарний ресурс «Кухни народов мира» поділився рецептом приготування яловичини у горілчаному маринаді.

«Швейцарський рецепт приготування м'яса у пряному маринаді підкорить своєю простотою та смаком. Ароматне, ніжне, нагадує хамон», — йдеться в описі рецепту.

Інгредієнти: • яловичина — 1 кг

• горілка — 250 мл

• сіль (велика морська) — 100 гр

• цукор — 100 гр

• перець чорний (горошок) — 1 ст л

• олія соняшникова — 3 ст л у маринад + 5 ст л у соус

• яйце варене — 2 шт

• оцет винний — 3 ст л

• цибуля зелена — 2 ст л

• часник — 1 зубчик Приготування: 1. У пакет для заморожування насипати цукор, сіль, перець. Налити олію та горілку. Все перемішати усередині пакета. Укласти м'ясо та зав'язати пакет. Забрати в холодильник на три дні. Протягом цього часу по кілька разів на день перевертати м'ясо. 2. Готове м'ясо вийняти з маринаду, вмочити паперовим рушником. 3. Для соусу. У склянку блендера скласти зварені некруто яйця, додати оцет і олію. Пробити блендером. Перед подачею нарізати цибулю та видавити зубок часнику. Перемішати.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарний ресурс «Кухни народов мира» поділився рецептом м'ясного рагу із національної шведської кухні.

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