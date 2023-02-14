Яловичина у горілчаному маринаді по-швейцарськи: страва, яка підкорить вас простотою та ніжним смаком
Страви з яловичини дуже популярні в Україні. Після того, як відома блогерка опублікувала рецепт приготування яловичини в рукаві, відомий кулінарний ресурс «Кухни народов мира» поділився рецептом приготування яловичини у горілчаному маринаді.
«Швейцарський рецепт приготування м'яса у пряному маринаді підкорить своєю простотою та смаком. Ароматне, ніжне, нагадує хамон», — йдеться в описі рецепту.
Інгредієнти:
• яловичина — 1 кг
• горілка — 250 мл
• сіль (велика морська) — 100 гр
• цукор — 100 гр
• перець чорний (горошок) — 1 ст л
• олія соняшникова — 3 ст л у маринад + 5 ст л у соус
• яйце варене — 2 шт
• оцет винний — 3 ст л
• цибуля зелена — 2 ст л
• часник — 1 зубчик
Приготування:
1. У пакет для заморожування насипати цукор, сіль, перець. Налити олію та горілку. Все перемішати усередині пакета. Укласти м'ясо та зав'язати пакет. Забрати в холодильник на три дні. Протягом цього часу по кілька разів на день перевертати м'ясо.
2. Готове м'ясо вийняти з маринаду, вмочити паперовим рушником.
3. Для соусу. У склянку блендера скласти зварені некруто яйця, додати оцет і олію. Пробити блендером. Перед подачею нарізати цибулю та видавити зубок часнику. Перемішати.
Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарний ресурс «Кухни народов мира» поділився рецептом м'ясного рагу із національної шведської кухні.60
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